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Το σύστημα διορισμών στην Εκπαίδευση με τον κατάλογο διοριστέων όπου μπαίνουν όσοι καταθέτουν πτυχίο και περιμένουν τη σειρά τους για να διοριστούν, κρίθηκε ως αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό το 1989. Πριν από 37 χρόνια.

Ήταν και επείγον να αλλάξει διότι ήταν και είναι κεφάλαιο που βλάπτει και την ποιότητα της Παιδείας μας. Που όλοι λένε πόσο σημαντική είναι για το παρόν και το μέλλον του τόπου.

Από τότε και μέχρι το 2015, εννιά υπουργοί Παιδείας προσπαθούσαν, δήθεν, να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του συστήματος. Χωρίς αποτέλεσμα. Το 2015, ο Κώστας Καδής, ο δέκατος υπουργός στη σειρά, πέτυχε να προωθήσει μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο μέχρι τη Βουλή. Το μελέτησαν οι ειδικοί, έκαναν τα σχέδιά τους, πέρασε και από τους εκπαιδευτικούς και από το Υπουργικό και κατατέθηκε στη Βουλή προς έγκριση.

Εκεί, οι τότε βουλευτές, πιο ειδικοί από τους ειδικούς πάντα, μετατόπισαν την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος και της κατάργησης του καταλόγου 12 χρόνια αργότερα. Το πρώτο σχέδιο του υπουργείου προέβλεπε πλήρη εφαρμογή το 2018, μετά πήγε στο 2022 και τελικά αποφασίστηκε και ψηφίστηκε να εφαρμοστεί το 2027. Δώδεκα ολόκληρα χρόνια μεταβατική περίοδος! Επειδή έξω από τη Βουλή διαμαρτύρονταν οι εκπαιδευτικοί, που δεν ήθελαν την αλλαγή. Όπως κάνουν για κάθε αλλαγή, που διαταράσσει τη βολή τους.

Τώρα πλησιάζει το 2027. Όπου σύμφωνα με τη νομοθεσία καταργείται ο κατάλογος διοριστέων και ισχύουν μόνο οι εξετάσεις. Όποιος εκπαιδευτικός καταθέτει το πτυχίο του πρέπει να περνά και εξετάσεις για να μπορεί να διοριστεί. Στο μεταξύ, όμως, οι εξετάσεις που εφαρμόστηκαν παράλληλα με τον (προς κατάργηση) κατάλογο, ήταν τόσο δύσκολες, ειδικά σε ορισμένους κλάδους, που κοτζάμ πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να τις περάσουν. Έτσι, οι περισσότεροι, απλά κατέθεταν το πτυχίο τους, έμπαιναν στον κατάλογο και περίμεναν τη σειρά τους. Αποτέλεσμα, έχουμε αυτή τη στιγμή κάπου 40.000 εκπαιδευτικούς στον κατάλογο.

Αν καταργηθεί ο κατάλογος και διορίζονται οι εκπαιδευτικοί μόνο με τις υφιστάμενες εξετάσεις σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ανάγκες, διότι δεν περνούν την εξέταση. Ποιοι την έκαναν τόσο δύσκολη και πολύπλοκη δεν ξέρω, αλλά είναι σίγουρο πως κάποιοι έβγαλαν το παλούκι. Τους είπαν ότι για να διορίζονται οι εκπαιδευτικοί πρέπει να περνούν εξετάσεις και νόμισαν ότι έπρεπε να στήσουν εξετάσεις για να διορίσουν εκπαιδευτικούς στο Χάρβαρντ.

Η ουσία τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος τα 37 χρόνια που χρειάστηκαν για να γίνει η αλλαγή (από τότε που αποφασίστηκε ότι είναι απολύτως αναγκαία), μπορεί να γίνουν 47. Διότι, οι συνδικαλιστές των εκπαιδευτικών οργανώσεων, βρίσκουν αφορμές για να εμποδίσουν ΚΑΙ αυτή τη μεταρρύθμιση. Χτες συνεδρίαζαν όλοι μαζί για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Κι άμα αρχίσουν οι κόντρες (άρχισαν ήδη) και πλησιάσουν κι άλλο οι προεδρικές εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει η όποια αλλαγή. Ειδικά στην Παιδεία όπου υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά χιλιάδες διορισμένοι εκπαιδευτικοί ψηφοφόροι και άλλοι 40.000 στον κατάλογο διοριστέων. Ακόμα και τα κόμματα που ψήφισαν τη μεταρρύθμιση το 2015 θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν αν ψήφισαν σωστά.

Το γεγονός είναι ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει. Όπως ψηφίστηκε. Η υπουργός Παιδείας πολύ σωστά διαπιστώνει ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στις εξετάσεις και πρέπει να διορθωθούν έγκαιρα για να εφαρμοστεί η νομοθεσία του χρόνου και να καταργηθεί ο κατάλογος. Και αυτό πρέπει να γίνει. Να διορθωθούν οι όποιες στρεβλώσεις και να προχωρήσει η μεταρρύθμιση.

Οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και να μη σκέφτονται με ποιο τρόπο θα αποτρέψουν τη μεταρρύθμιση. Οφείλουν αυτοί να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αλλά την ευθύνη για την τελική απόφαση την έχει το κράτος, η Κυβέρνηση, η Βουλή, η υπουργός. Τελεία και παύλα. Για να τελειώνουμε με τα φέουδα. 38 χρόνια για μια απολύτως απαραίτητη μεταρρύθμιση, ειδικά στην Παιδεία, είναι πέρα από κάθε λογική.