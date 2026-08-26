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Ο 31χρονος Καμερουνέζος μεσοεπιθετικός, Σαρλ Ελουντού, με μακρά θητεία στο κυπριακό ποδόσφαιρο, συνελήφθη πριν από κάποιες μέρες επειδή δεν είχε άδεια παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, κρατείτο στο προαναχωρησιακό κέντρο «Λίμνες». Ήταν υπό απέλαση, δηλαδή. Το ιδιάζον στοιχείο της υπόθεσης, είναι πως ο Ελουντού είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας σε βάρος κυπριακού συλλόγου που είναι ορισμένη για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Μεσολάβησαν γραπτές επίμονες παραστάσεις του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και ανάδειξη της υπόθεσης από τον «Φ» την περασμένη Τετάρτη (19/8), πριν ο παίκτης μείνει ελεύθερος χθες (του δόθηκε διορία για να διευθετήσει τα έγγραφα για νόμιμη παραμονή του στην Κύπρο). Πάντως, πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός από τους αρμόδιους για να εντοπίζονται αμέσως περιπτώσεις με τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες. Έτσι θα καταπολεμούνται και οι όποιες σκιές. Γιατί στη μαρτυρική νήσο Κύπρο, μήτηρ της επιζήμιας προκατάληψης, άρχισαν σενάρια ότι απελαύνεται ο μάρτυρας για να μην κριθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο…

Φ.Μ.