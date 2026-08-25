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Κάθε φορά που το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία επανέρχεται στη δημοσιότητα, συγκεντρώνει δεκάδες απόψεις και σχόλια στο διαδίκτυο.

Άλλοι υπέρ, άλλοι κατά και κάποιοι ιδιαίτερα έντονοι και απόλυτοι, ανεξαρτήτως σε ποια «σχολή» εντάσσονται. Παρακολουθώντας κανείς τα σχόλια αυτά, μπορεί εύκολα να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι και ο φανατισμός στις τοποθετήσεις ορισμένων και το πιο τραγελαφικό, οι πλείστοι από αυτούς κατακεραυνώνουν το… φανατισμό των άλλων.

Χαρακτηριστικές και οι τοποθετήσεις περί «μεσαίωνα» από κάποιους των οποίων τα σχόλια παραπέμπουν στην ιδιαίτερη συμπάθειά τους σε κουλτούρες και θρησκείες που είναι όντως μεσαίωνας! Αλήθεια, πόσο οξύμωρο!

Ε!