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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, το υψηλό ποσοστό νέων οδηγών μεταξύ των θυμάτων των τροχαίων συγκρούσεων. Η Κύπρος καταγράφει διαχρονικά υψηλές επιδόσεις στους θανάτους οδηγών ηλικίας κάτω των 24 ετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας.

Το 2026, μάλιστα, χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα μεγάλη αναλογία μοτοσικλετιστών μεταξύ των θυμάτων, καθώς 14 από τους 26 νεκρούς επέβαιναν σε δίκυκλο.

«Χρειάζεται όλοι να αντιληφθούμε την ευθύνη που έχουμε όταν χρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο», λέει η Αστυνομία, καθώς ο φετινός απολογισμός των 27 νεκρών επαναφέρει με έντονο τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Κύπρο.

Α.Π