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Υπό τριήμερη κράτηση τέθηκε ο 18χρονος Σουηδός τουρίστας που συνελήφθη στην επαρχία Αμμοχώστου για υπόθεση κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ. Η Αστυνομία διερευνά, μεταξύ άλλων, κατά πόσο ο νεαρός έφερε τα πλαστά χαρτονομίσματα από τη χώρα του, ενώ μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Ο 18χρονος βρισκόταν στην Αγία Νάπα για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για τρεις ημέρες.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου μετέβησαν σε υποστατικό και παρέλαβαν από υπάλληλο δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό.

Από τις εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 18χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στη συνέχεια από μέλη της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας βρέθηκαν στην κατοχή του ακόμη δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό με τα προηγούμενα.

Τα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και ο 18χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 19 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν επίσης τον ίδιο σειριακό αριθμό.

Συνολικά έχουν κατασχεθεί 23 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, ενώ οι εξετάσεις του ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν, μεταξύ άλλων, την προέλευσή τους.