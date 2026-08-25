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Στην αντεπίθεση περνά ο επιχειρηματίας Ανδρέας Παπαέλληνας, απαντώντας στις πρόσφατες δημόσιες αναφορές του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τη σχέση του με φωτοβολταϊκά πάρκα, απορρίπτοντας ως «αναληθείς» τους ισχυρισμούς ότι αποκομίζει εκατομμύρια από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τονίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το ενεργειακό κόστος πρέπει να διεξάγεται στη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων και διασταυρωμένων πληροφοριών.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση:

«Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες αναφορές του Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες με εμπλέκουν προσωπικά και επιχειρηματικά σε σχέση με φωτοβολταϊκά πάρκα, θεωρώ υποχρέωσή μου να αποκαταστήσω την πραγματικότητα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο κ. Παναγιώτου έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεών μας και με βασικό σκοπό τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας μας.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι αποκομίζουμε εκατομμύρια από φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτου, είναι αναληθείς.

Ο δημόσιος διάλογος για το ενεργειακό κόστος είναι απολύτως θεμιτός και αναγκαίος. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται στη βάση πραγματικών δεδομένων, τεκμηριωμένων στοιχείων και υπεύθυνης ενημέρωσης.

Η δημόσια διατύπωση ισχυρισμών για πρόσωπα και επιχειρήσεις προϋποθέτει προηγουμένως τη διασταύρωση των σχετικών πληροφοριών. Και ο κ. Φειδίας Παναγιώτου ως Ευρωβουλευτής οφείλει να συζητήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προτού καταλήξει σε συμπεράσματα. Η δημιουργία εντυπώσεων μέσα από ανακριβείς αναφορές δεν συμβάλλει ούτε στην ορθή ενημέρωση των πολιτών ούτε στον ουσιαστικό διάλογο που χρειάζεται η χώρα μας για ένα τόσο σημαντικό θέμα».