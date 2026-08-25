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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο, όταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατέρρευσε πάνω στο τραπέζι των κριτών κατά τη διάρκεια του τελικού της άρσης βαρών.

Το ασπρόμαυρο ρομπότ εμφανίστηκε αρχικά σταθερό, καθώς προσπάθησε να πιάσει την μπάρα και να τη σηκώσει πάνω από το κεφάλι του. Όμως, μόλις κατάφερε να την ανυψώσει, άρχισε να τρέμει έντονα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε τον έλεγχο και άφησε το βάρος να πέσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια άρχισε να δυσλειτουργεί, να παραπατά και να κινείται προς το τραπέζι των κριτών, μέχρι που έπεσε με το κεφάλι πάνω του. Αμέσως έσπευσαν εργαζόμενοι με κόκκινα γιλέκα, οι οποίοι το τοποθέτησαν προσεκτικά σε φορείο και το απομάκρυναν από τον αγωνιστικό χώρο. Οι διοργανωτές διέκοψαν την προσπάθεια και την κήρυξαν άκυρη, στην πιο… ανθρώπινη στιγμή της διοργάνωσης.

A robot "died" attempting to lift weights at the World Humanoid Robot Games in Beijing.



The robot ended up losing its balance mid-lift and crashed face-first into the judges' table.



It had to be carried out on a stretcher. pic.twitter.com/VfBGobUU4j — Coin Bureau (@coinbureau) August 25, 2026

Από την άρση βαρών μέχρι το… «Σίουυυ»

Το περιστατικό ήταν μόνο ένα από τα απρόοπτα μιας διοργάνωσης που φιλοξενεί συνολικά 50 αγωνίσματα, εκ των οποίων τα 30 είναι αθλητικές δοκιμασίες και τα υπόλοιπα 20 προσομοιώνουν εργασιακές δραστηριότητες.

Οι αγώνες, που ξεκίνησαν την Κυριακή και θα διαρκέσουν πέντε ημέρες, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ποδόσφαιρο, πυγμαχία, γυμναστική, άρση βαρών, άλμα εις ύψος, ταεκβοντό, επιτραπέζια αντισφαίριση και διελκυστίνδα, καθώς και 11 αγωνίσματα στίβου.

Σε μία από τις πιο θεαματικές στιγμές, ένα άλλο ρομπότ πανηγύρισε στον αγωνιστικό χώρο μιμούμενο τον περίφημο πανηγυρισμό «Σίουυυ» του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στην τελετή έναρξης συμμετείχε ομάδα ανθρωποειδών που πραγματοποίησε συγχρονισμένη παρέλαση.

Περισσότερα από 2.000 ρομπότ εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκαν στην έναρξη της διοργάνωσης. Παρότι το 96% των ομάδων είναι κινεζικές, συμμετέχουν συνολικά 16 χώρες από έξι ηπείρους και έχουν προγραμματιστεί 1.301 αγώνες.

Οι ανεξάρτητα λειτουργούντες «αθλητές» λαμβάνουν πλήρη βαθμολογία, ενώ τα ημιαυτόνομα ρομπότ παίρνουν μόλις τους μισούς βαθμούς.

This robot in China just scored a free kick and hit Cristiano Ronaldo’s SIUUU celebration perfectly. pic.twitter.com/sfxp902TZ2 — The AI Colony (@TheAIColony) August 24, 2026

Ρομπότ ταχύτερο από τον Γιουσέιν Μπολτ

Οι διοργανωτές θέλουν να αποδείξουν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να ανταγωνιστούν τους ανθρώπους σε ολοένα περισσότερους τομείς. Ήδη, ένας από τους συμμετέχοντες κατάφερε να τρέξει τα 100 μέτρα σε 9,39 δευτερόλεπτα, επίδοση ταχύτερη από το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ, που είναι 9,58 δευτερόλεπτα.

Την ίδια στιγμή, η κινεζική εταιρεία Unitree έχει αναπτύξει ένα ακόμη ρομπότ, με το παρατσούκλι «Superman», το οποίο φέρεται να έφτασε ταχύτητα 12,66 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ο Μπολτ είχε φτάσει τα 12,42 μέτρα το δευτερόλεπτο, όταν σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ του το 2009.

Το ίδιο ρομπότ κατάφερε μάλιστα να πραγματοποιήσει άλμα δύο μέτρων από στάση, ξεπερνώντας το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ των 1,7 μέτρων που σημείωσε ο Αμερικανός Κρίστοφερ Σπελ το 2021.

A humanoid robot developed by China’s Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics ran 100 meters in 9.39 seconds, beating the human world record held by Jamaican sprinting great Usain Bolt https://t.co/z0D4H4Vco6 pic.twitter.com/EYuum0iwA8 — Reuters (@Reuters) August 22, 2026

Η κινεζική κούρσα για τα ανθρωποειδή

Η ταχύτατη ανάπτυξη της ρομποτικής στην Κίνα έχει εξελιχθεί σε πεδίο διεθνούς ανταγωνισμού, προκαλώντας παράλληλα ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Το νέο πενταετές σχέδιο του Πεκίνου δεσμεύεται να «στοχεύσει στα σύνορα της επιστήμης και της τεχνολογίας», με την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανθρωποειδών ρομπότ και των εφαρμογών τους να αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με έκθεση της Omdia, τρεις κινεζικές εταιρείες -AGIBOT, Unitree Robotics και UBTech Robotics -είναι οι μόνες που κατατάσσονται στην κορυφαία κατηγορία παγκοσμίως ως προς τις αποστολές γενικής χρήσης ενσώματων «έξυπνων» ρομπότ. Κάθε εταιρεία απέστειλε περισσότερες από 1.000 μονάδες την περασμένη χρονιά, ενώ οι δύο πρώτες ξεπέρασαν τις 5.000.

iefimerida.gr