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Η δημόσια εξαγγελία για καθολική εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» (ΠΟΠ) από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και συμφωνία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και εύλογη ανησυχία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δήμων Κύπρου.

Όπως σημειώνει, η Ένωση Δήμων έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα δεν μπορεί να προωθείται μέσω δημόσιων τοποθετήσεων και μονομερών χρονοδιαγραμμάτων. «Απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, θεσμικό διάλογο και, πρωτίστως, τη διασφάλιση των απαραίτητων υποδομών, της επαρκούς χρηματοδότησης και του αναγκαίου εξοπλισμού», αναφέρεται.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος, προσθέτει, αναδεικνύουν σοβαρές αντιφάσεις στον σχεδιασμό.

«Από τη μία προαναγγέλλεται η υποχρεωτική εφαρμογή του ΠΟΠ εντός λίγων μηνών και, από την άλλη, αναγνωρίζεται ότι βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του δεν έχουν ακόμη διασφαλιστεί. Είναι ενδεικτικό ότι νέα κρατική μονάδα επεξεργασίας, ύψους €20 εκατ., δεν έχει ακόμη χωροθετηθεί», σημειώνεται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, κατά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος, δεν προβλέπεται χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων από τα νοικοκυριά. Όπως σημειώνει η Ένωση Δήμων, η φιλοσοφία του ΠΟΠ βασίζεται στη δυνατότητα του πολίτη να διαχωρίζει τα απόβλητά του, να μειώνει τα σύμμεικτα απορρίμματα και, κατ’ επέκταση, τη χρέωσή του.

«Χωρίς τη συλλογή οργανικών από τα νοικοκυριά, περιορίζεται σημαντικά αυτή η δυνατότητα και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ένα περιβαλλοντικό εργαλείο να μετατραπεί σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες», υπογραμμίζει.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες, επισημαίνεται, δεν μπορούν να κληθούν να επωμιστούν το οικονομικό κόστος καθυστερήσεων και ελλείψεων σε κρατικές υποδομές, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή του συστήματος.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει ήδη ζητήσει επίσημη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει, απαιτείται η άμεση παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου εθνικού σχεδίου, με σαφές χρονοδιάγραμμα, επαρκή χρηματοδότηση και ξεκάθαρο καταμερισμό αρμοδιοτήτων.

Τονίζει ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί κοινό στόχο και αναγκαιότητα, ωστόσο δεν μπορεί, να επιτευχθεί με μονομερείς εξαγγελίες και χρονοδιαγράμματα που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες εφαρμογής.

Αναφέρει επίσης ότι η Κυβέρνηση οφείλει πρώτα να διασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές και τους απαιτούμενους πόρους και ότι οι Δήμοι και οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος της κρατικής ανετοιμότητας.

ΚΥΠΕ