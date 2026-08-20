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Μια εγγύηση €900 έχει γίνει εδώ και σχεδόν έξι μήνες αιτία ταλαιπωρίας για ιδιοκτήτρια ακινήτου στο Πέρα Πεδί, η οποία προσπαθεί να πάρει πίσω τα χρήματά της χωρίς αποτέλεσμα. Η Χ.Χ αποτάθηκε στον «Φ» μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες με το Κοινοτικό Συμβούλιο και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλλοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Στο μεταξύ, η οικοδομή έχει ολοκληρωθεί, έχει εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη τοποθετηθεί γραπτώς για την υπόθεση.

Η ιστορία άρχισε στις 25 Μαΐου 2022, όταν η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια για τα ποσά που έπρεπε να καταβάλει ώστε να προχωρήσει η έκδοση της άδειας οικοδομής.

Στην απόδειξη καταγράφονται τα σχετικά δικαιώματα για την έκδοση της άδειας και τη σύνδεση υδατοπρομήθειας, ενώ υπάρχει και αναφορά σε ποσό €900 για τυχόν ζημιές σε δρόμους ή πεζοδρόμια κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών. Στο αντίγραφο του εγγράφου που τέθηκε ενώπιον του «Φ», το συγκεκριμένο ποσό εμφανίζεται χειρόγραφα.

Επί τούτου, η παραπονούμενη μας ανέφερε ότι το ποσό προστέθηκε όταν μετέβη στο Κοινοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει στην πληρωμή και ότι δεν της δόθηκε τότε σαφής εξήγηση για το πώς προέκυψε το ύψος της συγκεκριμένης εγγύησης. Όπως υποστηρίζει, απευθύνθηκε στη συνέχεια στην Επαρχιακή Διοίκηση ζητώντας διευκρινίσεις, χωρίς να λάβει, και πάλι, ξεκάθαρη απάντηση.

Εκείνο που της εξηγήθηκε, συμπλήρωσε, ήταν ότι το ποσό θα παρέμενε ως εγγύηση για τυχόν ζημιές και θα της επιστρεφόταν εφόσον οι εργασίες ολοκληρώνονταν κανονικά.

Από τον Μάρτιο ζητά την επιστροφή

Η οικοδομή προχώρησε και στις 24 Φεβρουαρίου 2026 εκδόθηκε πιστοποιητικό. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Μαρτίου, η ιδιοκτήτρια ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να της επιστραφεί η εγγύηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον «Φ», από το Κοινοτικό Συμβούλιο της είπαν ότι για να της επιστραφούν τα χρήματα έπρεπε πρώτα να δώσει πράσινο φως ο Έπαρχος. Η ίδια ζήτησε να της υποδείξουν πού ακριβώς προβλέπεται αυτή η διαδικασία, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να πάρει συγκεκριμένη απάντηση.

Ακολούθησαν τηλεφωνήματα και emails με το Κοινοτικό Συμβούλιο και την Επαρχιακή Διοίκηση, μέχρι που η υπόθεση έφθασε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως μας ανέφερε, σκέφτηκε ακόμη και να αποταθεί σε δικηγόρο, ωστόσο, εκτιμά ότι τα έξοδα που θα χρειαστεί να καταβάλει για να διεκδικήσει το ποσό ενδεχομένως να είναι περισσότερα από τα ίδια τα €900 που ζητά να της επιστραφούν.

Η θέση του ΥΠΕΣ

Στις 12 Ιουνίου 2026, το Υπουργείο απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Πεδίου, με κοινοποίηση στην Αναπληρώτρια Έπαρχο Λεμεσού και στην παραπονούμενη.

Στην επιστολή, την οποία κατέχει ο «Φ», το ΥΠΕΣ παραπέμπει στο σχετικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο το ποσό που καταβάλλεται ως εγγύηση «θα επιστρέφεται από το Συμβούλιο στον καταθέτη, όταν εξασφαλιστεί από τον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για την οικοδομή».

Το Υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι «δεν προκύπτει ότι απαγορεύεται στο Κοινοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην επιστροφή του σχετικού ποσού σε περίπτωση που το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης περιλαμβάνει παρατηρήσεις ή αναφορά σε μη εξουσιοδοτημένες εργασίες». Προσθέτει μάλιστα, ότι «ο Κανονισμός θέτει ως μοναδική προϋπόθεση για την επιστροφή του ποσού την εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης για την οικοδομή».

Σημειώνει καταληκτικά ότι «το Κοινοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβάλει η παραπονούμενη», αφού έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2026. Προσθέτει ότι «δεν φαίνεται να υφίσταται νόμιμο έρεισμα για τη μη επιστροφή του αποκλειστικά και μόνο λόγω της ύπαρξης παρατηρήσεων στο εν λόγω πιστοποιητικό».

Τι απαντά το Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο «Φ» ζήτησε από την κοινοτάρχισσα Πέρα Πεδίου, Ήλια Ηροδότου, να τοποθετηθεί για τους λόγους που η εγγύηση των €900 δεν έχει ακόμη επιστραφεί, παρά τη θέση που εξέφρασε γραπτώς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κ. Ηροδότου αναφέρει ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο ακολουθεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται διαχρονικά και η οποία, όπως σημειώνει, στηρίζεται τόσο στους σχετικούς Κανονισμούς όσο και στις οδηγίες της Επαρχιακής Διοίκησης.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, η εγγύηση επιστρέφεται με την εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης. Η κ. Ηροδότου αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραπονούμενη εξασφάλισε πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών και όχι το πιστοποιητικό που, κατά την ερμηνεία του Συμβουλίου, απαιτείται. Όπως υποστηρίζει, αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται εδώ και δεκαετίες, ενώ αντίστοιχη θέση είχε εκφράσει και η Επαρχιακή Διοίκηση.

Η κ. Ηροδότου αναφέρει ακόμη ότι μετά την προσφυγή της ιδιοκτήτριας στο Υπουργείο Εσωτερικών προέκυψε η επιστολή της 12ης Ιουνίου, η οποία, κατά το Κοινοτικό Συμβούλιο, διαφοροποιείται από τη θέση που είχε προηγουμένως εκφράσει η Επαρχιακή Διοίκηση.

Για το λόγο αυτό, το Κοινοτικό Συμβούλιο ζήτησε με νέα επιστολή του από το Υπουργείο Εσωτερικών να δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες για το τι θα ισχύει από εδώ και πέρα σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Όπως αναφέρει, «το Συμβούλιο δεν έχει ένσταση να επιστραφεί η εγγύηση, εφόσον όμως η όποια αλλαγή στην πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ισχύσει για όλους τους πολίτες και όλα τα κοινοτικά συμβούλια και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση».

Η σχετική επιστολή προς το Υπουργείο στάλθηκε, όπως ανέφερε, πριν από περίπου ένα μήνα, ενώ το θέμα έχει διαβιβαστεί και στο νομικό σύμβουλο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Καταληκτικά, σημειώνει ότι το Συμβούλιο θεωρεί πως ενεργεί «μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος».

andreas.a@phileleftheros.com