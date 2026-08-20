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Έτοιμος να κλείσει ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κεφάλαια της καριέρας του εμφανίζεται ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να αποχωρήσει από τη Nike έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες συνεργασίας, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ποδοσφαιρικών παπουτσιών.

Η σχέση του Εμπαπέ με τη Nike ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, πολύ πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με τη φανέλα της Μονακό, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Γαλλίας, ο 27χρονος πλέον επιθετικός έγινε σταδιακά το κεντρικό πρόσωπο της Nike στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση που είχε παλαιότερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα, η σημασία του για την αμερικανική εταιρεία αποτυπώθηκε και στις ειδικές εκδόσεις παπουτσιών που κυκλοφόρησαν με το όνομά του. Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί 12 διαφορετικά signature Mercurial, με την τελευταία χρυσή έκδοση του Superfly 11 να κυκλοφορεί μόλις τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα, όμως, με τις τελευταίες πληροφορίες, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου και δεν ανανεώθηκε. Το ενδεχόμενο ο Εμπαπέ να αφήσει τη Nike είχε γίνει γνωστό εδώ και μήνες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το συμβόλαιό του είχε φτάσει στο τέλος του μέσα στο καλοκαίρι.

Κοντά σε συμφωνία με brand… έκπληξη

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στην αποχώρηση από τη Nike. Το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο επόμενος σταθμός του Γάλλου.

Αντί να μετακινηθεί σε έναν από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της Nike, όπως η adidas ή η Puma, ο Εμπαπέ φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την On, την ελβετική εταιρεία που μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστή κυρίως για τα παπούτσια running.

Η πιθανή συμφωνία δεν φαίνεται να περιορίζεται σε μία κλασική χορηγική συνεργασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το GOAL, ο Εμπαπέ αναμένεται να αποκτήσει μετοχικό ενδιαφέρον στην On, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δημιουργία δικής του σειράς ποδοσφαιρικών παπουτσιών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γάλλος δεν θα είναι απλώς το πρόσωπο μιας νέας σειράς προϊόντων, αλλά θα μπορούσε να έχει ενεργό ρόλο στη στρατηγική, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Η On, που ιδρύθηκε στην Ελβετία πριν από περίπου 16 χρόνια, έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη στον χώρο των αθλητικών υποδημάτων. Η είσοδός της στο ποδόσφαιρο με τον Εμπαπέ ως κεντρικό πρόσωπο θα αποτελούσε τεράστιο άλμα για το brand.

monobala.gr