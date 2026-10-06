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Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 8.366 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 742 άτομα, ή 9,7%, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2026 αυξήθηκε στα 10.809 άτομα, σε σύγκριση με 10.715 τον προηγούμενο μήνα.

ΚΥΠΕ