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Σε προειδοποίηση προς τους «φειδωλούς», όπως αναφέρει, για τους κινδύνους μεγάλων περικοπών στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) προχώρησε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το διαπραγματευτικό πακέτο της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Συνδέοντας τον προϋπολογισμό με την ενεργειακή κρίση, η κ. φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η κρίση αποτελεί «μια ακόμη υπενθύμιση» ότι ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός πρέπει να αντεπεξέλθει στις πολλές προκλήσεις της Ευρώπης: άμυνα και ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα, τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακές υποδομές, πρώτες ύλες, έρευνα και καινοτομία, δεξιότητες, διεύρυνση και διεθνείς εταιρικές σχέσεις. «Μερικές φορές ακούμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση της Κομισιόν αντιστοιχεί στο 1,26% του ΑΕΕ της ΕΕ.

«Γνωρίζω ότι η εξισορρόπηση όλων των περιορισμών δεν είναι εύκολη. Γνωρίζω επίσης τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στα κράτη μέλη. Θα ήθελα όμως να προειδοποιήσω ενάντια σε μεγάλες περικοπές. Θα κινδύνευαν να κόψουν βαθιά σε κρίσιμες προτεραιότητες που έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί», δήλωσε ενώπιον των Ευρωβουλευτών.

Οι προτεραιότητες του επόμενου ΠΔΠ, μεταξύ των οποίων η επισιτιστική ασφάλεια και η συνοχή, «δεν αμφισβητούνται», σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για φιλοδοξία στο επερχόμενο ΠΔΠ. Η πρόταση, όπως είπε, διατηρεί το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης για τη γεωργία και τη συνοχή, ενώ ενισχύει σημαντικά τομείς που σήμερα υποχρηματοδοτούνται, όπως οι ενεργειακές υποδομές και η στρατιωτική κινητικότητα, καθώς και τα αποθεματικά κρίσεων, δηλαδή το γεωργικό αποθεματικό, τη χρηματοδότηση για φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε το πακέτο με τις πέντε επιλογές επί νέων ιδίων πόρων που έχει προτείνει η Κομισιόν. «Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις προτεραιότητές μας και το επίπεδο φιλοδοξίας μας για την Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε τη σκληρή δουλειά στην πλευρά των εσόδων», είπε.

Οι παρεμβάσεις της Προέδρου της Κομισιόν έρχονται μια εβδομάδα μετά την επιστολή των «φειδωλών», μέσω της οποίας ζητήθηκαν περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Κομισιόν. Η Ιρλανδική Προεδρία αναμένεται να καταθέσει το Σάββατο το νέο συμβιβαστικό κείμενο – nego-box, το οποίο θα συζητήσουν πρώτα οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 13 Οκτωβρίου, προτού περάσει στα χέρια των ηγετών στη Σύνοδο της 15-16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η κ. φον ντερ Λάιεν εκκίνησε την ομιλία της από το ενεργειακό κόστος. Από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140% και οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί, ενώ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα έχουν κοστίσει στην Ευρώπη 100 δισ. ευρώ επιπλέον. Προειδοποίησε ότι η πίεση μπορεί να ενταθεί καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Για τα νοικοκυριά, ξεκαθάρισε ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια. «Όχι οριζόντια επιδόματα, γιατί αυτά θα αύξαναν τη ζήτηση, θα ευνοούσαν τα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπάγονται τεράστιο κόστος. Αλλά προσαρμοσμένη στήριξη», ανέφερε.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «όταν εισάγουμε ορυκτά καύσιμα, εισάγουμε τους κραδασμούς και τις κρίσεις που τα συνοδεύουν». Υπενθύμισε ότι οι εισαγωγές ρωσικού αερίου έχουν μειωθεί από 45% σε 12% και θα φτάσουν στο μηδέν έως το τέλος του επόμενου έτους, ενώ πάνω από το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια.

Πέρυσι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε παραγωγή το σύνολο των ορυκτών καυσίμων, ενώ εγκαταστάθηκαν πάνω από 80 γιγαβάτ ανανεώσιμης ισχύος. Έξι φορές περισσότερα περιμένουν όμως σύνδεση στο δίκτυο, γι’ αυτό και η Πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει το πακέτο για τα δίκτυα έως το τέλος του έτους. Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτροδότηση προβλέπει διπλασιασμό έως το 2040 του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισ. ευρώ ετησίως.

ΚΥΠΕ