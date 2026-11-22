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Έχουμε χάσει το μέτρημα και δεν είναι εύκολο να γράψουμε αξιόπιστα πόσες φορές μάς ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρουμε ρυπογόνες -όλες είναι, αλλά αυτές είναι πέραν των ορίων- γεννήτριες της ΑΗΚ και πόσες φορές τούς είπαμε «δώστε μας αλλό 2-3 χρόνια και θα τις σηκώσουμε».

Είναι πιθανό να μην ξέρουν τον αριθμό των παρατάσεων (κάθε παράταση ισοδυναμεί με αδυναμία συμμόρφωσης με την προηγούμενη παράταση) ούτε οι αρμόδιοι στο υπουργείο.

Ρώτησα ένα φίλο που ασχολείται σοβαρά με το θέμα και μου είπε «μίνιμουμ τρεις παρατάσεις». Αν συνυπολογίσουμε την αλληλογραφία με την Κομισιόν και το DG Energy μέχρι να συμφωνήσουμε κάθε φορά και διαφορετικό χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης, είναι πιθανό να έχουμε δεσμευτεί (sms, emails, επιστολές, έξω τα τηλεφωνήματα εννοείται) από 100 έως 200 φορές ότι θα απομακρύνουμε από τη Δεκέλεια τους ατμολέβητες των 40 και χρόνων. Και μέχρι να συμμορφωθούμε για τη Δεκέλεια ήρθε η ώρα να συμμορφωθούμε και για το Βασιλικό και να σηκώσουμε και από εκεί γεννήτριες.

Σε ένα ρεπορτάζ στον Φ την Παρασκευή, για τη συζήτηση που επιτέλους έγινε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής για τα ενεργειακά, κάποιοι αναγνώστες έκαναν σχόλια από κάτω.

Είχαμε γράψει πως η πρόεδρος της Βουλής πήρε εκτάκτως τον λόγο, εξέφρασε την ανησυχία της για όσα άκουγε για την ανεπάρκεια ηλεκτρισμού και διερωτήθηκε: Τι θα πούμε του κόσμου αν το ’29 ή το ’30 χάσουμε τη μισή παραγωγή ρεύματος, με τραγικές συνέπειες;

Ένας αναγνώστης, σχολίασε: «Διερωτάται τάχα μου τι θα πουν του κόσμου, η πρόεδρος της Βουλής! Μα θα μας πουν ό,τι μας είπαν και για την ανεπάρκεια νερού, που οι ίδιοι προκάλεσαν, παλιό το κόλπο. Μας οδηγούν σε μονόδρομο. Θα μας πάρουν στο παρά πέντε για blackout, ώστε μετά να έρθουν οι γνωστοί παίχτες, σαν από μηχανής θεοί, για να προσφερουν, ως μόνη λύση, να αγοράσουμε πανάκριβο ρεύμα από δικές τους κινητές μονάδες γεννήτριες. Αναγκαστικά αυτές θα λάβουν αδειοδότηση κατά παρέκκλιση και με συνοπτικές διαδικασίες, λόγω εθνικής ανάγκης, όπως κάνουμε πάντα. Θα αναγκαστούμε λοιπόν να χρυσοπληρώσουμε, θα πούμε ευχαριστώ και θα τους πούμε και σωτήρες!».

Δεν γνωρίζω τον αναγνώστη αυτό, αλλά ξέρω από τα γραφόμενά του πως καταλαβαίνει πολύ καλά πού μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα.

Ένας άλλος αναγνώστης είδε το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία: «Δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Ούτε θα τις αντικαταστήσουν (τις γεννήτριες) αλλά ούτε και θα τις αποσύρουν. Δεν θα τις αποσύρουν, διότι είναι ανίκανοι να πάρουν μια σωστή απόφαση για να προχωρούμε και δεν θα τις αντικαταστήσουν διότι δεν τους παίρνει να αφήσουν τη μισή Κύπρο με τα τζιερκά!!!».

Ούτε αυτόν τον αναγνώστη ξέρω, εννοείται. Αλλά και αυτός ξέρει πολύ καλά τι λέει.

Και ρισκάρω να πω ότι είναι αρκετά πιθανό να συμβεί στο τέλος αυτό που περιγράφει ο αναγνώστης: Να αφήσουμε τον χρόνο να (ξανα)περάσει ανεκμετάλλευτος και όταν πλησιάσει ο χρόνος που δεν θα μπορούμε να αποτρέψουμε τις εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω μειωμένης παραγωγής, θα κάνουμε αυτό που κάναμε και επί προηγούμενων κυβερνήσεων: Θα πούμε στην Κομισιόν «θέλετε να αφήσουμε τον κόσμο χωρίς ρεύμα; Νέα παράταση».

Δυστυχώς, ήδη συζητείται σε γραφεία, σε αίθουσες συνεδριάσεων, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις: «Δεν χάθηκε ο κόσμος αν ζητήσουμε ακόμα μερικά χρόνια παράταση. Τι να κάνουμε; Να μείνουμε χωρίς ρεύμα;».

Είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να μελετήσουμε ως πολιτεία (κυβέρνηση, βουλή, ΡΑΕΚ, διαχειριστές) το ηλεκτρικό σύστημα, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητές του, τις υποχρεώσεις μας έναντι της ΕΕ, έναντι των πολιτών, έναντι του περιβάλλοντος, έναντι της οικονομίας.

Για ακόμα μια φορά δεν το πράξαμε. Είναι πολύ αμφίβολο αν προλαβαίνουμε να το κάνουμε έστω τώρα. Κάποιοι πάνε ολοταχώς για νέα παράταση και νέα κοροϊδία. Αναμένουμε την αντίδραση του υπουργού, του Προέδρου και της Βουλής.