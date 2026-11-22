Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αβέρωφ Νεοφύτου ή Γιώργος Παμπορίδης; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί οριστικά το ερχόμενο Σάββατο γύρω στις 07:00 το βράδυ, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων και ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα των καλπών για την ανάδειξη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η προεκλογική εκστρατεία των δύο μονομάχων κορυφώνεται αυτές τις μέρες, περιοριζόμενη ωστόσο σε συγκεντρώσεις σε συλλόγους και τοπικές επιτροπές για επαφή με τα μέλη του κόμματος.

Ο δημόσιος διάλογος έχει περιοριστεί, ενώ το μορατόριουμ δηλώσεων που επιχείρησε να επιβάλει ως «σύσταση» στα στελέχη του κόμματος η Πινδάρου δεν έδωσε περιθώριο, έστω και διαμέσου της αντιπαράθεσης, να δημιουργηθεί ένα πεδίο δημόσιας συζήτησης, μέσα από το οποίο θα αναδεικνύονταν οι θέσεις και οι προθέσεις των δύο μνηστήρων για το χρίσμα του ΔΗΣΥ.

Αυτό, άλλωστε, είναι για πολλούς και η πεμπτουσία της απόφασης για την καταστατική αλλαγή που έδωσε το δικαίωμα ψήφου για την επιλογή υποψηφίου σε όλα τα μέλη του κόμματος. Να είχαν, δηλαδή, τα μέλη του κόμματος την ευκαιρία να επιλέξουν τον υποψήφιό του, στη βάση όσων θα είχαν να προτάξουν ως θέσεις πολιτικής, στο πλαίσιο πάντα της ιδεολογικής πυξίδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η νέα διαδικασία επιλογής υποψηφίου του ΔΗΣΥ είναι ασφαλώς μια πιο δημοκρατική διαδικασία, η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά και θα αξιολογηθεί στην πορεία.

Το μεγάλο ζητούμενο από την όλη διαδικασία είναι η επόμενη μέρα και το πόσο ενωμένος θα πορευθεί ο ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές. Στην πορεία προς την εσωκομματική κάλπη, αλλά και για την επόμενη μέρα, τα κεφάλαια που τίθενται προς προβληματισμό και συζήτηση στην ηγεσία και στα μέλη του κόμματος είναι πολλά…

Τι είπε ο Αβέρωφ και τι ο Παμπορίδης

Στην τελική ευθεία πριν από την κάλπη, αξίζει να δούμε και να αντιπαραθέσουμε κάποια σημεία πολιτικής που ανέδειξαν ως χαρακτηριστικά των υποψηφιοτήτων τους οι δύο μονομάχοι.

Αβέρωφ: Λύση Κυπριακού, δίκαιη κοινωνία και ρωσικές κυρώσεις

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέδειξε ουσιαστικά δύο άξονες θέσεων πολιτικής, γύρω από τους οποίους, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα κινηθεί και το πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα παρουσιάσει στον λαό, εάν και εφόσον κερδίσει τη μάχη.

«Ο τόπος μας δεν μπορεί να ησυχάζει με μια ασφάλεια του στάτους κβο. Ήμουν και παραμένω απέναντι από το στάτους κβο της κατοχής αλλά και της κοινωνικής ανισότητας. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα», είχε αναφέρει στην πρώτη διάσκεψη Τύπου που πραγματοποίησε στο ξενοδοχείο HILTON, δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του να είναι υποψήφιος και χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν θα ήταν υποψήφιος εντός της διαδικασίας του ΔΗΣΥ.

«Οι δύο εθνικοί στόχοι που θέτω είναι: Να επανενώσουμε την πατρίδα μας και να έχουμε μια πραγματικά δίκαιη κοινωνία», είχε πει, σημειώνοντας πως θέλει να ηγηθεί της προσπάθειας «για να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο που νομίζουμε πως είναι ασφάλεια για τον τόπο μας».

Σημείο αναφοράς ήταν ασφαλώς και η δεύτερη διάσκεψη Τύπου στο επιτελείο του επί της λεωφόρου Αθαλάσσας, κατά την οποία κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέσει θέμα στις Βρυξέλλες για άρση των ρωσικών κυρώσεων σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Μια αναφορά η οποία προκάλεσε κύκλο συζητήσεων, οδηγώντας την Πινδάρου σε ανακοίνωση με την οποία διαχώρισε τη θέση της.

Παμπορίδης: Η ριζοσπαστική κεντροδεξιά πρόταση και η νέα σελίδα

Ο Γιώργος Παμπορίδης παρουσίασε σε διάσκεψη Τύπου στο Hilton 11 πυλώνες διακυβέρνησης, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν την πρόταση πολιτικής του, στην οποία έδωσε ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ριζοσπαστική κεντροδεξιά» πρόταση διακυβέρνησης. Οι 11 πυλώνες αφορούσαν θέσεις πολιτικής για ζητήματα όπως το Κυπριακό, η Οικονομία, η Υγεία, η Παιδεία, το Κυκλοφοριακό και άλλα.

Όπως εξήγησε και στο vidcast πολιτικής του philenews, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς μεταξύ δεξιάς, αριστεράς και κέντρου σε κάποιο βαθμό παρωχημένους. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ιδεολογία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο πολιτικού προσανατολισμού και επικοινωνίας με την κοινωνία. «Θεωρώ ότι χωρίς ιδεολογικό στίγμα δεν μπορείς να απευθύνεσαι στην κοινωνία», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε τρία διακυβεύματα, τα οποία, κατά την άποψή του, θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου και του κόμματος, σημειώνοντας ότι ο ίδιος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

1. Να μπορεί ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ να ενώσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις του κόμματος.

2. Ο υποψήφιος να μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, αποφεύγοντας την επανάληψη του déjà vu και των συνεπειών που υπέστη ο ΔΗΣΥ το 2023.

3. Ο υποψήφιος να μπορεί να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Οι δύο δημοσκοπήσεις

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν δύο δημοσκοπήσεις για την εσωκομματική μάχη στον ΔΗΣΥ. Η μία από τον «Φ», της ελλαδικής εταιρείας EXPLORER, και η άλλη από τον ALPHA, της εταιρείας Rai Consultant. Και οι δύο κατέγραψαν καθαρό προβάδισμα του Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά με τον Γιώργο Παμπορίδη να παραμένει εντός μάχης.

Ο πρώτος φαίνεται να έχει έναν σκληρό πυρήνα υποστηρικτών ευρύτερα σε όλες τις επαρχίες, ενώ ο δεύτερος έχει ως ισχυρό χαρτί την αστική Λευκωσία.

Ιδιαίτερη σημασία αλλά και ενδιαφέρον έχει και το ποσοστό συμμετοχής στην κάλπη.

Στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος τον Μάρτιο του 2023 ψήφισαν λιγότερα από 22 χιλιάδες μέλη, από τις περίπου 50 χιλιάδες που είναι εγγεγραμμένα. Οι εκτιμήσεις τώρα μιλούν για μικρότερο αριθμό μελών που θα ψηφίσουν, με ό,τι και εάν αυτό συνεπάγεται ως μήνυμα.

Τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Γιώργος Παμπορίδης, έμμεσα ή άμεσα, δήλωσαν ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα και θα στηρίξουν αυτόν που τελικά θα κερδίσει. Είναι όμως γεγονός ότι υπάρχει μια εκατέρωθεν καχυποψία.

Απ’ εκεί και πέρα, και οι δύο κουβαλούν το στίγμα επιλογών στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Ο μεν Αβέρωφ Νεοφύτου για το πώς κινήθηκε στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών, αφού του φορτώνεται, σε έναν μεγάλο βαθμό, το «σπρώξιμο» ψήφων προς τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο δε Γιώργος Παμπορίδης έχει να διαχειριστεί τη συζήτηση γύρω από το όνομά του ως πιθανού υποψηφίου το 2023, τον οποίο θα στήριζε και το ΑΚΕΛ.

Στην όλη εξίσωση μπαίνει ασφαλώς και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μέχρι την τελική διαμόρφωση του σκηνικού με τους δύο υποψηφίους και την περιβόητη σύσκεψη της Πινδάρου με την αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου.

Οι «συμμαχίες» και τα… αριστερόστροφα φλερτ

Αυτό το οποίο συζητείται έντονα στο συναγερμικό στρατόπεδο είναι το σκηνικό της επόμενης μέρας και κατά πόσο το κόμμα, με τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο, θα κινηθεί προς τις προεδρικές εκλογές μόνο του ή σε συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα.

Αυτό είναι ουσιαστικά και ένα στοίχημα, το οποίο ασφαλώς θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από τη συνολική διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Ασφαλέστατα τα δεδομένα για τον ΔΗΣΥ είναι διαφορετικά στην κάθε περίπτωση, με Αβέρωφ Νεοφύτου ή με Γιώργο Παμπορίδη, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συνεργασιών.

Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή έχουν ως εξής:

Με το ΑΚΕΛ δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας. Αντίθετα, είναι ο πόλος της αντιπολίτευσης γύρω από τον οποίο θα γίνει προσπάθεια από την Εζεκία Παπαϊωάννου να συστρατευθούν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ή ακόμα και της συμπολίτευσης, πλην ασφαλώς του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ.

ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ είναι κόμματα της συμπολίτευσης. Τα δεδομένα για το κάθε κόμμα είναι ασφαλώς διαφορετικά. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο: το ισχυρό έρεισμα που διατηρεί σε αυτούς τους χώρους ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσαρέσκειες υπάρχουν από πλευράς ηγεσιών ή άλλων στελεχών των τριών κομμάτων.

Σε ό,τι αφορά το ΔΗΚΟ, υπήρχε και καλλιεργείτο για αρκετό καιρό το σενάριο βολιδοσκόπησης συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ. Το κεφάλαιο αυτό φαίνεται ότι έχει κλείσει οριστικά μετά τις εξελίξεις στην Πινδάρου, με την απόσυρση του ενδιαφέροντος για το χρίσμα από μέρους της προέδρου του κόμματος.

Αυτό έχει διαμηνυθεί και ευθέως, σε ανεπίσημο επίπεδο, σε στελέχη του ΔΗΣΥ από δηκοϊκά στόματα, δηλώνεται όμως ή αφήνεται να νοηθεί και μέσα από τις δηλώσεις στελεχών του κόμματος.

Τόσο ο γραμματέας του ΔΗΚΟ Γιώργος Σολωμού όσο και οι βουλευτές Χρύσης Παντελίδης και Ζαχαρίας Κουλίας, που την προηγούμενη βδομάδα άνοιξαν θέμα για τις προεδρικές εκλογές, δεν αναφέρουν στην εξίσωση συνεργασία με τον ΔΗΣΥ.

Ο Σολωμού μίλησε για αυτόνομη κάθοδο στις προεδρικές εκλογές ως πρόταση των δυνάμεων του Κέντρου, ο Κουλίας, εκτός από την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, έριξε και την ιδέα της συζήτησης για αναβίωση της συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ, ενώ ο Χρύσης Παντελίδης, που μίλησε για τρία σενάρια, διευκρίνισε ότι το τρίτο σενάριο, που αφορά τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, δεν υφίσταται, διότι ξεκίνησαν μονομερώς οι διεργασίες για επιλογή υποψηφίου. Άρα, ακόμα και εάν το ΔΗΚΟ δεν στηρίξει τον Χριστοδουλίδη, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ δεν θα είναι η πρώτη επιλογή του.

Στην ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τις προεδρικές εκλογές προτού ολοκληρωθούν οι εσωκομματικές διεργασίες για την εκλογή ηγεσίας. Το θέμα συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ, όμως, είναι εκτός συζήτησης, όπως αναφέρουν κομματικές πηγές.

Με τη ΔΗΠΑ τα δεδομένα είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι φαίνεται πως από πλευράς ηγεσίας και στελεχών του κόμματος υπάρχει μια δυσαρέσκεια με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πληροφορίες φέρουν την ηγεσία του κόμματος να αφήνει να νοηθεί ότι όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Βέβαια, η ΔΗΠΑ συμμετέχει στην Κυβέρνηση, έχοντας δύο σημαντικά Υπουργεία. Ο Βασίλης Πάλμας και ο Μαρίνος Μουσιούττας δεν αναμένεται να εγκαταλείψουν την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία, VOLT και Οικολόγοι. Εδώ τα δεδομένα διαφέρουν ανά κόμμα. Διαφέρουν όμως και ως προς το πρόσωπο που τελικά θα επιλεγεί να είναι υποψήφιο. Στην περίπτωση του ΑΛΜΑ, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ στον πρώτο γύρο.

Το καλύτερο σενάριο για τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ είναι το ΑΛΜΑ να κατέλθει αυτόνομα στις προεδρικές εκλογές με δικό του υποψήφιο και να μην υπάρξει συνεργασία με το ΑΚΕΛ.

Έδαφος για συνεργασία δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε με τους Οικολόγους.

Για την Άμεση Δημοκρατία και το VOLT καλλιεργείται μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα και μια σεναριολογία για συνεργασία ή στήριξη της υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αυτό όμως δεν αφορά συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, αλλά συνεργασία με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, άρα δεν αφορά την περίπτωση που υποψήφιος είναι ο Γιώργος Παμπορίδης.

Αυτή η σεναριολογία αποτέλεσε και ένα από τα σημεία τα οποία επιχείρησε να αναδείξει προεκλογικά τις προηγούμενες μέρες ο Γιώργος Παμπορίδης, καλώντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου να τοποθετηθεί επί ποιας πολιτικής βάσης μπορεί να γίνει μια συνεργασία με το VOLT ή την Άμεση Δημοκρατία.

Η αφορμή ήταν η αναδημοσίευση, από πλευράς του Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσης του συμπροέδρου του VOLT Πιέρου Κάρουλα, με την οποία έλεγε ότι οι θέσεις τους στο Κυπριακό είναι πολύ κοντά σε αυτές του Αβέρωφ Νεοφύτου. Απάντηση, βέβαια, δεν υπήρξε στη δημόσια πρόκληση του Γιώργου Παμπορίδη.

Ποιος θα διαβουλευθεί για συνεργασίες; Το κόμμα ή ο υποψήφιος;

Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν σε σχέση με την επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές.

Εδώ είναι που αναφύεται το ζήτημα κατά πόσο θα διαπραγματευτεί τις όποιες συνεργασίες ο υποψήφιος μόνος του ή σε συνεργασία με την ηγεσία του ΔΗΣΥ. Και εδώ είναι που προκύπτει και το ζήτημα του προγράμματος του υποψηφίου.

Θα είναι το πολιτικό πρόγραμμα του ΔΗΣΥ αυτό το οποίο θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ή ο υποψήφιος θα λειτουργήσει αυτόνομα και θα επιδιώξει ένα κοινό πρόγραμμα συνεργασίας με όλα τα κόμματα που θα στηρίζουν την υποψηφιότητά του; Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, τίθενται ένθεν και ένθεν ζητήματα:

• Αν ο υποψήφιος λειτουργήσει αυτόνομα, τότε ποιος είναι ο ρόλος του ΔΗΣΥ και γιατί ακολουθήθηκε το καταστατικό του κόμματος για επιλογή υποψηφίου και δεν έγινε μια ανοικτή συζήτηση εξέτασης όλων των σεναρίων για τις προεδρικές εκλογές;

• Επιπρόσθετα, πόσο κοντά είναι οι θέσεις του VOLT και της Άμεσης Δημοκρατίας με αυτές του ΔΗΣΥ; Βέβαια, υπάρχει και το αντίθετο επιχείρημα ότι η ηγεσία του κόμματος δεν είχε πρόβλημα να συμφωνήσει με τον Φειδία Παναγιώτου κάποια πράγματα, προκειμένου να εξασφαλίσει την στήριξή του στην εκλογή της προέδρου της Βουλής.

Πολλοί ανασύρουν από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τη συμμετοχή των ΕΔΗ του Γιώργου Βασιλείου ως απάντηση στο επιχείρημα για τη συνεργασία με το VOLT. Σε αυτό, βέβαια, υπάρχει η απάντηση ότι στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας που επιχείρησε να συγκροτήσει τότε ο Γλαύκος Κληρίδης συμμετείχε και η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη, με τις άκρως αντίθετες θέσεις στο Κυπριακό. Ο Γιαννάκης Ομήρου τότε είχε διοριστεί Υπουργός Άμυνας.

Η θεωρία της υπέρβασης και οι … φουστανέλες

Στο πλαίσιο αυτής της σεναριολογίας για συνεργασίες με το VOLT και την Άμεση Δημοκρατία, μπαίνει ξανά στην εξίσωση και η… καλλιέργεια ενός κλίματος υπέρ της… θεωρίας της ιδεολογικής υπέρβασης.

Όπως αναφέρεται από προεκλογικές συγκεντρώσεις, αρχίζει να διαχέεται ένα αφήγημα κατευνασμού της αντιπαράθεσης με το ΑΚΕΛ. Γιατί;

Στην ανάγνωση του σκηνικού που γίνεται από κάποιους κύκλους, κυρίως από το περιβάλλον του Αβέρωφ Νεοφύτου, μπαίνει στην εξίσωση και το σενάριο ενός δεύτερου γύρου με τον ίδιο αντίπαλο του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αυτό το οποίο λέγεται είναι πως, σε ένα κατακερματισμένο σκηνικό, στο οποίο το ΑΚΕΛ δεν θα επιτύχει συνεργασίες με άλλα κόμματα και το μέτωπο των κομμάτων που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν θα είναι αρραγές, από τη στιγμή που κυκλοφορούν ήδη σενάρια για αυτόνομη κάθοδο του ΔΗΚΟ και του ΕΛΑΜ, τότε όλα είναι πιθανά.

Και αυτό γιατί είναι πιθανόν και οι τρεις κύριοι υποψήφιοι να λάβουν χαμηλά ποσοστά. Βέβαια, υπάρχει και η θεωρία της… φουστανέλας, καθώς μπορεί στο τέλος της ημέρας να μην προκύψει καμία συνεργασία, οπόταν και το προεκλογικό αφήγημα να περιοριστεί μόνο στο κομματικό ακροατήριο για συσπείρωση.

Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ καταφέρει να περάσει στον β’ γύρο, έχοντας απέναντί του τον υποψήφιο που στηρίζει το ΑΚΕΛ.