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Μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ παρουσιάζουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Aνέπτυξαν πειραματικές ρινικές σταγόνες που βελτίωσαν τη μνήμη ηλικιωμένων ποντικιών και περιόρισαν τη γνωστική έκπτωση σε ζώα με χαρακτηριστικά της νόσου.

Η θεραπεία βασίζεται στην τεχνολογία του αγγελιοφόρου RNA (mRNA), η οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα εμβόλια κατά της COVID-19. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αξιοποιείται για να δώσει εντολή σε κύτταρα της μύτης να παράγουν μια πρωτεΐνη που υποστηρίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Advanced Science.

Πώς λειτουργούν οι σταγόνες

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μικροσκοπικά λιπιδικά σωματίδια για να μεταφέρουν μόρια mRNA στα κύτταρα του ρινικού επιθηλίου.

Τα κύτταρα άρχισαν να παράγουν την πρωτεΐνη BDNF, γνωστή ως εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας, η οποία συμβάλλει στην επιβίωση των νευρώνων και στις διαδικασίες μάθησης και μνήμης.

Η πρωτεΐνη μπορούσε στη συνέχεια να φτάσει στον εγκέφαλο μέσω των ανατομικών συνδέσεων της ρινικής κοιλότητας με το νευρικό σύστημα.

Η προσέγγιση παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή επιχειρεί να παρακάμψει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ο οποίος εμποδίζει πολλές θεραπευτικές ουσίες να εισέλθουν στον εγκέφαλο.

Τι έδειξαν τα πειράματα

Στο πρώτο στάδιο, οι ερευνητές χορήγησαν τις σταγόνες σε ηλικιωμένα ποντίκια και αξιολόγησαν τη μνήμη και τις μαθησιακές τους ικανότητες.

Τα ζώα που έλαβαν τη θεραπεία παρουσίασαν βελτίωση στις δοκιμασίες μνήμης, με επιδόσεις συγκρίσιμες με εκείνες νεότερων ποντικιών.

Στη συνέχεια, η θεραπεία δοκιμάστηκε σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που εμφανίζουν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η χορήγηση άρχισε σε πρώιμο στάδιο, πριν από την εμφάνιση σοβαρής γνωστικής έκπτωσης. Τα ζώα που έλαβαν τις σταγόνες διατήρησαν καλύτερες γνωστικές επιδόσεις από την ομάδα ελέγχου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προστασία της μνήμης δεν συνοδεύτηκε από μείωση των πλακών βήτα-αμυλοειδούς, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό παθολογικό εύρημα της νόσου.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η θεραπεία ενδέχεται να λειτουργεί ενισχύοντας την υγεία και τις συνδέσεις των νευρώνων, αντί να απομακρύνει τις πρωτεϊνικές εναποθέσεις.

Πότε θα δοκιμαστεί σε ανθρώπους;

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε προκλινικό στάδιο.

Δεν έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους και δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτρέψει ή να αναστρέψει τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για την ασφάλεια, τη διάρκεια της δράσης και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, καθώς η ανθρώπινη ρινική ανατομία διαφέρει σημαντικά από εκείνη των ποντικιών.