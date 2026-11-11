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Κρυολογήματα, βήχας, πονόλαιμος και άλλες αναπνευστικές ιώσεις έχουν αρχίσει να κάνουν αισθητή πλέον την παρουσία τους στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών, την ώρα που, αναλόγως επαρχίας, παρατηρείται και μια μικρή, σταδιακή αύξηση των περιστατικών COVID-19.

Η εποχική γρίπη, ωστόσο, δεν έχει ακόμη κάνει δυναμικά την εμφάνισή της, με την εικόνα να παραμένει, προς το παρόν, σχετικά ήπια.

Παρόμοια εικόνα με την Κύπρο φαίνεται να παρουσιάζεται και στην Ευρώπη, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) να έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές συστάσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις του ECDC, η κυκλοφορία των ιών της γρίπης παρουσιάζει σταδιακή αύξηση στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει αρχίσει ακόμη η εποχική επιδημία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γρίπη τύπου Α κυριαρχεί μεταξύ των περιστατικών που ανιχνεύονται, ενώ ο SARS-CoV-2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί, παρουσιάζοντας διαφορετική δραστηριότητα από χώρα σε χώρα.

Στο μικροσκόπιο οι μεταλλάξεις της γρίπης

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεότερα δεδομένα για τη γενετική εξέλιξη του ιού της γρίπης.

Σε έκθεση που δημοσιοποίησε στις 6 Νοεμβρίου, το ECDC καταγράφει σημαντικές γενετικές μεταβολές στον υπότυπο Α(H3N2), με την υποομάδα Κ να έχει επικρατήσει μεταξύ των γενετικά αναλυμένων στελεχών του συγκεκριμένου υποτύπου κατά την προηγούμενη περίοδο επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, από τα στελέχη Α(H3N2) για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα γενετικά δεδομένα, το 92% ανήκε στην υποομάδα Κ, η οποία χαρακτηρίζεται από σειρά μεταβολών στην αιμοσυγκολλητίνη, πρωτεΐνη της επιφάνειας του ιού που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναγνώρισή του από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη συνεχή εξέλιξη του ιού της γρίπης και την ανάγκη παρακολούθησης των στελεχών που κυκλοφορούν.

Την ίδια ώρα, η δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές κυρίως σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Τι αναφέρει ο ΠΟΥ

Από πλευράς του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η εξέλιξη της περιόδου των αναπνευστικών λοιμώξεων δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες και ότι απαιτείται συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση.

Στην τελευταία παγκόσμια έκθεσή του, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου, ο Οργανισμός καταγράφει χαμηλή συνολικά δραστηριότητα της γρίπης, με τη θετικότητα των εξετάσεων να παραμένει κάτω από το 10% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις εύκρατες και υποτροπικές περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου παρατηρείται μικρή αύξηση της κυκλοφορίας της γρίπης, ενώ σε ορισμένες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής καταγράφεται ήδη σημαντικά υψηλότερη δραστηριότητα.

Ο ΠΟΥ αναφέρει, επίσης, ότι παγκοσμίως επικρατεί η γρίπη τύπου Α, με διαφοροποιήσεις στους υποτύπους που κυκλοφορούν ανά γεωγραφική περιοχή. Σε περιοχές της ανατολικής Ασίας επικρατεί ο Α(H3N2), ενώ σε άλλες περιοχές καταγράφεται μεγαλύτερη παρουσία του Α(H1N1)pdm09.

Σε ό,τι αφορά την COVID-19, ο Οργανισμός διαπιστώνει μικρή αύξηση της θετικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συνολική δραστηριότητα να παραμένει χαμηλή. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες της νοτιοδυτικής Ευρώπης η θετικότητα ξεπερνά το 10%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, χαμηλή παραμένει και η παγκόσμια δραστηριότητα του RSV, αν και σε συγκεκριμένες περιοχές καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του για τη φετινή περίοδο γρίπης, ο ΠΟΥ υπενθυμίζει ότι κάθε χρόνο καταγράφονται παγκοσμίως τρία έως πέντε εκατομμύρια περιστατικά σοβαρής νόσησης από γρίπη και 290.000 έως 650.000 θάνατοι από αναπνευστικές επιπλοκές.

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι στην ευρωπαϊκή περιφέρεια η εποχική γρίπη συνήθως αρχίζει μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, με την κορύφωση να καταγράφεται τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων, των εγκύων, των μικρών παιδιών, των ανθρώπων με χρόνια νοσήματα και των ανοσοκατεσταλμένων, καθώς και στην τήρηση απλών μέτρων προστασίας, όπως η παραμονή στο σπίτι όταν υπάρχουν συμπτώματα, ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η υγιεινή των χεριών.