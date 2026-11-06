Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα πλοίο καθυστέρησε να φθάσει στην Κύπρο και ασθενείς με ειλεοστομία βρέθηκαν αντιμέτωποι με την έλλειψη των ειδικών αναλωσίμων που χρειάζονται καθημερινά. Την ίδια ώρα, φαρμακευτικά σκευάσματα παρουσίασαν έλλειψη ή τα αποθέματα τους στην Κύπρο ήταν πολύ λίγα, με αποτέλεσμα ασθενείς να ταλαιπωρούνται ή και να κινδυνεύουν μέχρι που να καταστούν διαθέσιμες νέες ποσότητες.

«Δυστυχώς», ανέφερε στον «Φ» ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, «σχεδόν κάθε μήνα φθάνουν στην ΟΣΑΚ περιπτώσεις ασθενών που δεν εξυπηρετούνται όπως θα έπρεπε και δεν εξασφαλίζουν τα αναλώσιμα που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους και σίγουρα, σχεδόν κάθε εβδομάδα ενημερωνόμαστε για ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμάκων».

Ως Ομοσπονδία, πρόσθεσε, «γνωρίζουμε ότι αυτές οι ελλείψεις, είτε αναλωσίμων, είτε φαρμάκων, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οφείλονται σε απραξία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή του Υπουργείου Υγείας. Αρκετές φορές ενημερωνόμαστε ότι οι εταιρείες εισαγωγείς δυσκολεύονται να εισαγάγουν νέες ποσότητες στην Κύπρο». Αυτό όμως, είπε, «δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα για τους ασθενείς, επειδή οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν φέρουν ευθύνη.

Οι επιπτώσεις βαρύνουν τους ασθενείς και μόνο και κατά την άποψή μας πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχουν πάντα κάποια αποθέματα ασφαλείας στην Κύπρο για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης».

Για παράδειγμα, πρόσθεσε, «είχαμε περίπτωση κατά την οποία για περίπου δέκα ημέρες, ένα αναλώσιμο απολύτως απαραίτητο για τη διαχείριση της κατάστασης της υγείας των ασθενών με ειλεοστομία, δεν ήταν διαθέσιμο.

Οι σακούλες ειλεοστομίας δεν αποτελούν ένα αναλώσιμο που μπορεί απλώς να περιμένει μέχρι να φθάσει η επόμενη παραγγελία. Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή του εντερικού περιεχομένου από άτομα που έχουν υποβληθεί χειρουργικά σε ειλεοστομία και πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά, ώστε να διασφαλίζονται η υγιεινή, η προστασία του δέρματος και η καθημερινή λειτουργικότητά τους».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΟΣΑΚ, το πρόβλημα αποδόθηκε στην καθυστέρηση άφιξης πλοίου που μετέφερε τα αναλώσιμα στην Κύπρο. «Δεν μπορούμε να πούμε στους ασθενείς με ειλεοστομία να μένουν δέκα ημέρες χωρίς τα αναλώσιμα που χρειάζονται».

Η περίπτωση των σακουλών ειλεοστομίας δεν είναι όμως η μοναδική. «Έχουμε αναφορές και για άλλα αναλώσιμα για διάφορους λόγους. Μπορεί να αφορούν ακαταλληλότητα αναλωσίμων, για παράδειγμα μέγεθος ή μη προσαρμογή στις ανάγκες ενός ασθενούς και σίγουρα ελλείψεις ή καθυστερήσεις στην παράδοση».

Περαιτέρω, «φθάνουν κοντά μας πολύ συχνά, αναφορές για ελλείψεις φαρμάκων. Για παράδειγμα σχετικά πρόσφατα είχαμε αναφορές για πρόβλημα στη διαθεσιμότητα οφθαλμικού φαρμάκου, αλλά και για φαρμακευτική θεραπεία που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας». Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε δηλωθεί επίσημη έλλειψη του φαρμάκου, ωστόσο υπήρχαν περιορισμένα αποθέματα, εξαιτίας καθυστερήσεων στην παραγωγή και στον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς γενικά.

«Για ανθρώπους που λαμβάνουν μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή, η αβεβαιότητα για την επόμενη προμήθεια δημιουργεί πρόσθετη ανησυχία, ιδιαίτερα όταν η θεραπεία τους πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα».

«Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός»

Ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, υπέδειξε ότι «καλό θα ήταν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να προχωρήσουν στο στήσιμο ενός μηχανισμού που θα μεριμνά για τη φύλαξη αποθεμάτων για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». «Γνωρίζουμε ότι όταν οι εταιρείες ενημερώσουν έγκαιρα για μια επερχόμενη έλλειψη, ενεργοποιούνται ΟΑΥ και Υπουργείο Υγείας και εξασφαλίζουν αποθέματα από άλλες πηγές.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει αρκετές φορές, η ενημέρωση για την επερχόμενη έλλειψη καθυστερεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτό ακριβώς το κενό πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να το καλύψουμε. Στις περιπτώσεις στις οποίες κάνουμε αναφορά, τα αποθέματα έχουν αποκατασταθεί. Ωστόσο, η προσωρινή έλλειψη δημιουργεί μικρά ή μεγάλα ή πολύ μεγάλα προβλήματα στους ασθενείς».