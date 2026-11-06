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Η επιλογή προσωπικού γιατρού αποτελεί δικαίωμα κάθε δικαιούχου του ΓεΣΥ.

Τι συμβαίνει όμως όταν ο ασθενής επιθυμεί να αλλάξει τον γιατρό στον κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραμμένος;

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την αλλαγή προσωπικού ιατρού, με διαφορετική μεταχείριση για τα πολύ μικρά παιδιά.

Πότε μπορούμε να αλλάξουμε προσωπικό γιατρό;

Κατά κανόνα, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει προσωπικό ιατρό μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την εγγραφή του στον κατάλογο του υφιστάμενου γιατρού του.

Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιείται απεριόριστα, οποιαδήποτε στιγμή.

Τι ισχύει για τα παιδιά;

Για τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, ο ΟΑΥ προβλέπει εξαίρεση από τον περιορισμό των δώδεκα μηνών.

Οι γονείς μπορούν επομένως να αλλάξουν προσωπικό ιατρό για το παιδί τους χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Πώς επιλέγουμε νέο γιατρό;

Ο δικαιούχος μπορεί να αναζητήσει προσωπικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ και να επιβεβαιώσει ότι δέχεται νέες εγγραφές.

Πριν προχωρήσει, είναι χρήσιμο να ελέγξει εάν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη περίοδος παραμονής στον υφιστάμενο κατάλογο.

Γιατί έχει σημασία η επιλογή;

Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί βασικό σημείο πρόσβασης στο ΓεΣΥ, καθώς παρακολουθεί την υγεία του δικαιούχου και, όπου χρειάζεται, εκδίδει παραπεμπτικά για ειδικούς γιατρούς, εξετάσεις και άλλες υπηρεσίες.