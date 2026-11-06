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Η επιλογή προσωπικού γιατρού αποτελεί δικαίωμα κάθε δικαιούχου του ΓεΣΥ.
Τι συμβαίνει όμως όταν ο ασθενής επιθυμεί να αλλάξει τον γιατρό στον κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραμμένος;
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την αλλαγή προσωπικού ιατρού, με διαφορετική μεταχείριση για τα πολύ μικρά παιδιά.
Πότε μπορούμε να αλλάξουμε προσωπικό γιατρό;
Κατά κανόνα, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει προσωπικό ιατρό μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την εγγραφή του στον κατάλογο του υφιστάμενου γιατρού του.
Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιείται απεριόριστα, οποιαδήποτε στιγμή.
Τι ισχύει για τα παιδιά;
Για τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, ο ΟΑΥ προβλέπει εξαίρεση από τον περιορισμό των δώδεκα μηνών.
Οι γονείς μπορούν επομένως να αλλάξουν προσωπικό ιατρό για το παιδί τους χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Πώς επιλέγουμε νέο γιατρό;
Ο δικαιούχος μπορεί να αναζητήσει προσωπικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ και να επιβεβαιώσει ότι δέχεται νέες εγγραφές.
Πριν προχωρήσει, είναι χρήσιμο να ελέγξει εάν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη περίοδος παραμονής στον υφιστάμενο κατάλογο.
Γιατί έχει σημασία η επιλογή;
Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί βασικό σημείο πρόσβασης στο ΓεΣΥ, καθώς παρακολουθεί την υγεία του δικαιούχου και, όπου χρειάζεται, εκδίδει παραπεμπτικά για ειδικούς γιατρούς, εξετάσεις και άλλες υπηρεσίες.