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Τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποχωρεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διέψευσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio). Τα σενάρια συνδέουν την ενδεχόμενη αποχώρησή του με πιθανή διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος το 2028.

Μιλώντας στη New York Times, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, απαντώντας σε δημοσίευμα του Independent, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσω τη δουλειά μου για να είμαι υποψήφιος πρόεδρος», για να συνεχίσει: «Η εργασία για τον Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας μου ήταν πάντα το σχέδιό μου».

«Κυριολεκτικά, δεν θα μιλήσω πια για το 2028», πρόσθεσε. «Απλώς δεν θα το κάνω».

Σύμφωνα με πηγές της βρετανικής εφημερίδας Independent, ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προετοιμάζεται να διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2028, με βασικό εσωκομματικό αντίπαλο, επί του παρόντος, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Το ενδεχόμενο παραίτησης του Ρούμπιο είχε τεθεί ήδη πριν από τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Σύμφωνα με τον Independent, υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ, αλλά και της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν επισημάνει ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ, ενδεχόμενο που φαίνεται ακόμη πιο ισχυρό, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο Ρούμπιο ερωτηθείς σχετικά με την αρθρογραφία περί αποχώρησής του από την κυβέρνηση.

Το Bloomberg ανέφερε χθες ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζυγίζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει. Το πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε ακόμη ότι συζήτησε το ενδεχόμενο με άλλα στελέχη στον Λευκό Οίκο, όμως αυτά τα τελευταία τον παρότρυναν να παραμείνει στην κυβέρνηση.

Ο Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία, απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, που είναι κατ’ αυτόν «εφεύρημα», είναι «εντελώς» φτιαχτό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φέρεται να είναι ένας από τους περίπου πέντε υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησής τους, σύμφωνα με τον Independent.

«Ο Ρούμπιο πρέπει να πάρει αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και να επιρρίψει την ευθύνη γι’ αυτόν στον Τραμπ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Παράλληλα, σύμμαχός του ανέφερε ότι «θα ήταν απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την κυβέρνηση».

«Είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βρίσκεται σίγουρα μπροστά από τον Βανς», υποστήριξε.

«Ωστόσο, δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών. Άλλωστε, η σύνδεσή του με την κυβέρνηση μόνο κακό θα κάνει στις προοπτικές του», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έσπευσε, μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα, να αποδώσει την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από αυτόν.

Την ίδια ώρα, στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και των Ρεπουμπλικανών έχουν παρατηρήσει ότι ο Ρούμπιο έχει ήδη περιορίσει τη δημόσια παρουσία του σε ζητήματα που αφορούν το Ιράν, παρότι είναι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Υψηλόβαθμη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στον Independent: «Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται απίθανο να παραμείνει στην κυβέρνηση. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και αναμένουμε ότι θα θέσει υποψηφιότητα».

Άλλη πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ανέφερε: «Ο Ρούμπιο θα φύγει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα υπάρξουν περίπου τέσσερις ή πέντε που θα σπεύσουν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση».

«Η χώρα έχει στραφεί εντελώς εναντίον του Τραμπ. Ο κόσμος δεν ξέρει καν πού βρίσκεται το Ιράν στον χάρτη και δεν καταλαβαίνει αυτόν τον πόλεμο. Η αύξηση των τιμών της βενζίνης έχει εξοργίσει πραγματικά τους πολίτες», πρόσθεσε.

Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι, με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν πλέον και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αναμένεται να ξεκινήσουν διαδικασίες για την παραπομπή του Τραμπ, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει περισσότερα κυβερνητικά στελέχη στην αποχώρηση.

skai.gr