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Η Κολομβιανή-Γαλλίδα επιμελήτρια Μαρία Ινές Ροντρίγκες, με σημαντική διεθνή πορεία σε μουσεία και εικαστικούς θεσμούς, αναλαμβάνει το επιμελητικό πρόγραμμα της 3ης διοργάνωσης της φουάρ στη Λεμεσό.

Την επιμελήτρια που θα αναλάβει το πρόγραμμα της 3ης διοργάνωσης της VIMA Art Fair ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της φουάρ, επιλέγοντας για το 2027 μια προσωπικότητα με σημαντική παρουσία στη διεθνή σύγχρονη τέχνη. Οι λεπτομέρειες του επιμελητικού προγράμματος θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.

Η Ροντρίγκες (María Inés Rodríguez) είναι διευθύντρια του Ιδρύματος Walter & Nicole Leblanc στις Βρυξέλλες και ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της ψηφιακής πλατφόρμας Tropical Papers, που δημιουργήθηκε το 2005. Στο παρελθόν διετέλεσε διευθύντρια του CAPC, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Μπορντό, επικεφαλής επιμελήτρια στο MUSAC της Ισπανίας και στο MUAC του Μεξικού, καθώς και ειδική ανώτερη επιμελήτρια στο MASP του Σάο Πάολο. Είναι, επίσης, σύμβουλος της Rijksakademie στο Άμστερνταμ και υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής της 60ής Μπιενάλε της Βενετίας.

Στις πρώτες δηλώσεις της για τη συνεργασία, η Ροντρίγκες αναφέρεται στην Κύπρο ως ένα ενδιαφέρον πεδίο συνάντησης ιστοριών, πολιτισμικών αναφορών και γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, που διαμορφώνουν τις καλλιτεχνικές πρακτικές. Επικαλείται, μάλιστα, την έννοια της «αρχιπελαγικής σκέψης» του Εντουάρ Γκλισάν, ως έναν τρόπο κατανόησης του κόσμου μέσα από τις σχέσεις, την πολλαπλότητα και τη διασύνδεση, χωρίς την εξάλειψη των επιμέρους διαφορών.

Όπως αναφέρουν οι συνιδρυτές της VIMA, το επιμελητικό πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της φουάρ, η οποία υιοθετεί ένα υβριδικό μοντέλο που μεταβάλλεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον επιμελητή. Για την επόμενη διοργάνωση, στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ανάμεσα στις συμμετέχουσες γκαλερί και το επιμελητικό πρόγραμμα.

Η VIMA Art Fair θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Μαΐου 2027, με προεπισκόπηση στις 13 Μαΐου, στον χώρο The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσό. Η τρίτη διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 30 εμπορικές και μη κερδοσκοπικές γκαλερί, παρουσιάζοντας έργα από την Κύπρο και τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και από διεθνείς συμμετοχές.

Μεταξύ των γκαλερί που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους περιλαμβάνονται οι Alpha C.K Art Gallery και Diatopos Art Centre από τη Λευκωσία, Art Seen by Maria Stathi από τη Λευκωσία, CITRONNE Gallery από την Αθήνα και τον Πόρο, καθώς και οι eins από τη Λεμεσό, Eleni Koroneou Gallery από την Αθήνα και Fragment από τη Νέα Υόρκη.