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Με μια σαρωτική επιχείρηση που επέφερε 26 συλλήψεις, έρευνες σε 27 υποστατικά παγκύπρια, δεσμεύσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας αξίας πέραν των €750.000 αλλά κυρίως ένα καίριο χτύπημα στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, συστήθηκε και επίσημα το Τμήμα που θα καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα.

Κάποιους από τους συλληφθέντες φέρεται να «έκαψαν», όπως λέχθηκε χθες στο Δικαστήριο, οι συνομιλίες που είχαν με πρόσωπο που τώρα είναι υπόδικος. Συγκεκριμένα, ο λεγόμενος «αποθηκάριος» της γιάφκας του Στροβόλου που εντοπίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο τα 233 κιλά ναρκωτικών, λάμβανε οδηγίες για την παραλαβή, αγορά ή και διάθεση των ναρκωτικών σε τρίτους και προέβαινε σε πληρωμές. Από τις επισταμένες έρευνες των μελών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προέκυψε ότι τα ναρκωτικά εισάγονταν στην Κύπρο, αποθηκεύονταν στην αποθήκη στον Στρόβολο και από εκεί μέσω «συνεργατών» διανέμονταν σε μικρότερα δίκτυα. Όπως ξεκαθαρίστηκε, οι 26 συλληφθέντες δεν σχετίζονται όλοι με το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, αλλά ορισμένοι υπόδικοι και άλλοι τέσσερις συλληφθέντες φαίνεται να ερευνώνται για ζητήματα ναρκωτικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κατά τις χθεσινές έρευνες στα κελιά τους, σε έναν από αυτούς εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία θα εξεταστούν δικανικά. Η Αστυνομία γνωρίζει ποιος βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της εγκληματικής οργάνωσης που είναι αυτός που βάζει τα πολλά χρήματα για την εισαγωγή των ναρκωτικών, αλλά προς το παρόν εκφεύγει της σύλληψης. Όπως εκτιμάται, αν η ΔΑΟΕ είχε στο οπλοστάσιό της το δικαίωμα της παρακολούθησης τηλεφώνων, θα είχε ξηλώσει ολόκληρο το κύκλωμα.

Αφετηρία των χθεσινών ερευνών ήταν επιχείρηση της ΥΚΑΝ στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Μέλη της Υπηρεσίας ανέκοψαν όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα και εντόπισαν 11.480 κροτίδες, ενώ στην κατοχή ενός από τους επιβαίνοντες βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης. Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικία και υποστατικά που συνδέονταν με τον οδηγό, όπου κατασχέθηκαν 167 κιλά κάνναβης, 62 κιλά κοκαΐνης και 4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης, καθώς και πυροβόλα όπλα, εκρηκτικοί μηχανισμοί, χρηματικό ποσό και ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Πως φτάσαμε στις 26 συλλήψεις

Μετά τον εντοπισμό των 233 κιλών κάνναβης και κοκαΐνης, η Αστυνομία δεν επαναπαύτηκε. Άρχισε να αναζητά την πορεία του χρήματος. Μετά από ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών καθώς και δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσω της τεχνολογίας, διαφάνηκε ο τρόπος που δρούσε η ομάδα καθώς και ποιοι αποτελούσαν μέρος της αλυσίδας της. Κατόπιν τούτου και σε συνεργασία με την ΜΟΚΑΣ, άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο συλληφθέντων όσο και άλλων προσώπων, ενώ έγινε έρευνα και στο Κτηματολόγιο. Ως αποτέλεσμα ήταν να δεσμευτούν μετρητά που ανέρχονται στις €350.000, σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, στις έρευνες εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν:

– €25.025 σε μετρητά και 37 κινητά τηλέφωνα.

– Ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο, 13 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 534 κυνηγετικά φυσίγγια.

– Μικρή ποσότητα κάνναβης, δύο μύλοι άλεσης με μικρή ποσότητα κάνναβης, δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα με κάνναβη και περίπου – 10 γραμμάρια κοκαΐνης.

– Οκτώ ζυγαριές ακριβείας.

– 354 κροτίδες, 456 φωτοβολίδες, 22 πυροτεχνήματα, 192 βεγγαλικά και δύο καπνογόνα.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη προμήθεια και κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α’ και Β’, κατοχή με σκοπό την προμήθεια, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εξετάζονται επίσης αδικήματα παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ, εξασφαλίστηκαν δικαστικά διατάγματα δέσμευσης για μια κατοικία, τεμάχια γης, δέκα αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €400.000. Ένα όχημα είναι μάρκας Porsche.

Μεταξύ των συλληφθέντων στην επιχείρηση «Πλέγμα» της Αστυνομίας, είναι και πρόσωπο τουρκικής καταγωγής στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι. Κατά τις πληροφορίες της Αστυνομίας, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και πρόσωπο που κατείχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, ωστόσο οι πλείστοι φέρονται να ήταν συνεργάτες. Τα πρόσωπα που κινούσαν τα νήματα εκφεύγουν της σύλληψης γίνονται όμως προσπάθειες να ταυτοποιηθούν. Είναι γι’ αυτό που γίνεται στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, έλεγχος σε ηλεκτρονικά δεδομένα υπόπτων ή άλλων συσκευών που κατέχει η Αστυνομία με σκοπό τον εντοπισμό τους.

Από τις αναλύσεις της ΔΑΟΕ φάνηκε πως πρόσωπα που τέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιό της, είτε δήλωναν άνεργοι είτε δεν είχαν σταθερή δουλειά, βρέθηκαν με πολυτελή οχήματα ή με οικονομική άνεση που δεν δικαιολογείτο. Τώρα το βάρος των ερευνών, όπως δήλωσε στον «Φ» ο διευθυντής της νεοσύστατης Διεύθυνσης Χρίστος Ανδρέου, στρέφεται προς τον εντοπισμό προσώπων που βρίσκονται ψηλά στην πυραμίδα της ομάδας. Ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ εξήγησε ότι οι έρευνες δεν σταμάτησαν μετά τον εντοπισμό τον περασμένο Φεβρουάριο των μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, αλλά επικεντρώθηκαν στις οικονομικές διαδρομές πίσω από τα παράνομα κέρδη. Με οργανωμένες προσπάθειες και την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν οι 26 συλλήψεις. «Κάποιοι από αυτούς φαίνεται σίγουρα να είναι επικεφαλής αυτής της εγκληματικής ομάδας», τόνισε ο κ. Ανδρέου.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές.

Στο Δικαστήριο 7 συλληφθέντες

Μετά τη σύλληψη των 26 υπόπτων, η Αστυνομία προχώρησε στην παρουσίαση επτά εξ αυτών ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων κράτησής τους, ως ακολούθως: Τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 30, 34, 37 και 41 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για αδικήματα παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών και συναφή αδικήματα. Εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών. Άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας 33, 35 και 48 ετών οδηγήθηκαν επίσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, σε ξεχωριστές διαδικασίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών. Εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης πέντε ημερών για τον 33χρονο και 35χρονο, ενώ για τον 48χρονο διάταγμα διάρκειας δύο ημερών. Σημειώνεται ότι πέντε πρόσωπα που είναι ήδη κατάδικοι, δεν παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους συλληφθέντες, κάποιοι ανακρίθηκαν και κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή των περαιτέρω ανακριτικών εξετάσεων.