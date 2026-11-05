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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για το ξήλωμα της εγκληματικής ομάδας που δρούσε με φόντο τη διακίνηση ναρκωτικών. Ήδη στο Δικαστήριο βρίσκονται ύποπτοι για την κράτησή τους σε διαφορετικές διαδικασίες, ενώ η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συνεχίζεται.

Τα ποσά που δεσμεύτηκαν από €100.000 που ήταν το πρωί, ανήλθαν σε €350.000, αφού οι τράπεζες εντόπισαν και άλλα σε λογαριασμούς υπόπτων, ενώ όπως φαίνεται οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι οκτώ πρόσωπα, τέσσερις κατάδικοι και τέσσερις υπόδικοι. Οι υπόλοιποι κρατούνται για τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στις οικίες τους. Μεταξύ των συλληφθέντων στην επιχείρηση «Πλέγμα» της Αστυνομίας, είναι και πρόσωπο τουρκικής καταγωγής στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι και θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί η κράτησή του.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και πρόσωπο που κατείχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, ωστόσο, οι πλείστοι φέρεται να ήταν συνεργάτες. Τα πρόσωπα που κινούσαν τα νήματα είναι προς το παρόν άγνωστα και γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθούν. Είναι γι’ αυτό που γίνεται, στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, έλεγχος σε ηλεκτρονικά δεδομένα υπόπτων ή άλλων συσκευών που κατέχει η Αστυνομία με σκοπό τον εντοπισμό τους.

Αυτό που προέκυψε από τις πολύμηνες συντονισμένες έρευνες της ομάδας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, είναι πως πρόσωπα που είτε δήλωναν άνεργοι είτε δεν είχαν σταθερή δουλειά, βρέθηκαν με πολυτελή οχήματα ή με οικονομική άνεση που δεν δικαιολογείτο. Γι’ αυτό και άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί και έγιναν έρευνες στο Κτηματολόγιο με σκοπό το μπλοκάρισμα περιουσιών, κινητής ή ακίνητης.

Το βάρος των ερευνών, όπως δήλωσε στο philenews ο διευθυντής της νεοσύστατης Διεύθυνσης Χρίστος Ανδρέου, στρέφεται προς τον εντοπισμό προσώπων που βρίσκονται ψηλά στην πυραμίδα της ομάδας και διακινούσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αν όχι εκατομμύρια, μέσω κοντραμπάντων με ναρκωτικά.

Ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ εξήγησε ότι οι έρευνες δεν σταμάτησαν μετά τον εντοπισμό τον περασμένο Γενάρη των μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, αλλά επικεντρώθηκαν στις οικονομικές διαδρομές πίσω από τα παράνομα κέρδη. Με οργανωμένες προσπάθειες και την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν οι 26 συλλήψεις. «Κάποιοι από αυτούς φαίνεται σίγουρα να είναι επικεφαλής αυτής της εγκληματικής ομάδας», τόνισε ο κ. Ανδρέου.

Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα των οικονομικών ερευνών, έχει επιτευχθεί η δέσμευση ακίνητης περιουσίας αξίας πέραν των €400.000, καθώς και χρηματικών ποσών σε τραπεζικά ιδρύματα που έφτασε τις €350.000. Στόχος, πρόσθεσε ο κ. Ανδρέου, είναι η εξάρθρωση όλου του κυκλώματος το οποίο βρίσκεται πίσω από μία εγκληματική οργάνωση, ώστε να αποδομηθούν εντελώς τόσο στην κατοχή των ναρκωτικών αλλά και στα οικονομικά οφέλη.