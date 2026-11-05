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Στη σύλληψη 26 προσώπων και στη δέσμευση περιουσίας και χρημάτων συνολικού ύψους περίπου €500.000 προχώρησε η Αστυνομία κατά τη σημερινή επιχείρηση «Πλέγμα», στο πλαίσιο έρευνας για δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές. Διενεργήθηκαν 27 έρευνες σε κατοικίες, υποστατικά, οχήματα και κελιά, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, ναρκωτικά, μετρητά και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σημερινή δράση αποτελεί συνέχεια πολύμηνης διερεύνησης, η οποία άρχισε τον Φεβρουάριο του 2026, μετά τον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην επαρχία Λευκωσίας.

Η υπόθεση που οδήγησε στις σημερινές συλλήψεις

Αφετηρία των ερευνών ήταν επιχείρηση της ΥΚΑΝ στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Μέλη της Υπηρεσίας ανέκοψαν όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα και εντόπισαν 11.480 κροτίδες, ενώ στην κατοχή ενός από τους επιβαίνοντες βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικία και υποστατικά που συνδέονταν με τον οδηγό, όπου κατασχέθηκαν 167 κιλά κάνναβης, 62 κιλά κοκαΐνης και 4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης, καθώς και πυροβόλα όπλα, εκρηκτικοί μηχανισμοί, χρηματικό ποσό και ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Για την υπόθεση βρίσκονται ήδη υπό κράτηση ως υπόδικοι πέντε πρόσωπα. Η διερεύνηση συνεχίστηκε με στόχο τον εντοπισμό άλλων εμπλεκομένων και την εξακρίβωση των διασυνδέσεων και του εύρους της υπό διερεύνηση δραστηριότητας.

Τι εντοπίστηκε στις 27 έρευνες

Κατά τη σημερινή επιχείρηση εκτελέστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τα 26 πρόσωπα. Παράλληλα, στις έρευνες εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν:

€25.025 σε μετρητά και 37 κινητά τηλέφωνα.

Ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο, 13 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 534 κυνηγετικά φυσίγγια.

Μικρή ποσότητα κάνναβης, δύο μύλοι άλεσης με μικρή ποσότητα κάνναβης, δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα με κάνναβη και περίπου 10 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οκτώ ζυγαριές ακριβείας.

354 κροτίδες, 456 φωτοβολίδες, 22 πυροτεχνήματα, 192 βεγγαλικά και δύο καπνογόνα.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη προμήθεια και κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α΄ και Β΄, κατοχή με σκοπό την προμήθεια, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εξετάζονται επίσης αδικήματα παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Δεσμεύτηκαν ακίνητα, οχήματα και χρήματα

Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ, εξασφαλίστηκαν δικαστικά διατάγματα δέσμευσης για κατοικία, τεμάχια γης, δέκα αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €400.000. Μέχρι στιγμής δεσμεύτηκε επίσης χρηματικό ποσό €100.000.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι στόχος της διερεύνησης είναι, πέρα από τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις ναρκωτικών, ο εντοπισμός των μηχανισμών υποστήριξης και των οικονομικών πόρων των υπό διερεύνηση εγκληματικών δικτύων. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστούν.

Τι λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η σημερινή παγκύπρια επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ» της Αστυνομίας Κύπρου, υπό τον συντονισμό της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), αποτελεί σημαντικό βήμα στη συστηματική προσπάθεια εξάρθρωσης των εγκληματικών δικτύων και ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό των μελών της Αστυνομίας και επαναβεβαιώνει την πλήρη στήριξή του στο έργο τους, με κάθε αναγκαίο μέσο, με ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό και με τις απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι συνεχής, στοχευμένη και πολυεπίπεδη. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο επιχειρησιακό και ανακριτικό μέσο για την προστασία της κοινωνίας.

Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της νέας γενιάς αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση.