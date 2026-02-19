Συνεχίζεται η καταμέτρηση των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν σήμερα σε δύο αποθήκες οικίας στο Στρόβολο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί: πέραν των 150 κιλά κάνναβη και πέραν των 50 κιλά κοκαΐνη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ποσότητα που εντοπίστηκε ποτέ στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ, έγινε σε αποθήκη στην επαρχία Λευκωσίας και όπως αποδεικνύεται λαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Στην αποθήκη υπάρχει και χρηματικό ποσό, ενώ και εκρηκτικές ύλες με την έννοια του όρου, όπως αυτός χρησιμοποιείται στη νομοθεσία.

Θυμίζουμε πως ήδη έχουν γίνει δυο συλλήψεις προσώπων ηλικίας 34 και 26 ετών.

Η επιχείρηση της ΥΚΑΝ, όπως πληροφορούμαστε, ήταν σε εξέλιξη εδώ και ημέρες. Αξιολογώντας πληροφορίες τα μέλη της υπηρεσίας, έκαναν παρακολούθηση τα τελευταία 24ωρα.

Δείτε τα ευρήματα: