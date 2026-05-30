Δύο νεαροί άνδρες στο Μάντσεστερ καταδικάστηκαν συνολικά σε 23 χρόνια φυλάκισης, αφού βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να τρέχουν με 223 χλμ./ώρα σε δρόμους με όριο 50 χλμ./ώρα, λίγο πριν προκαλέσουν θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν άλλο ανυποψίαστο οδηγό.

Ο 20χρονος Uways Hussain και ο 23χρονος Usmon Mahmood (όπως είναι τα ονόματα των δύο καταδικασθέντων) είχαν περάσει ολόκληρη τη νύχτα οδηγώντας επικίνδυνα στους δρόμους του νότιου Μάντσεστερ, καταγράφοντας με τα κινητά τους τις ακραίες ταχύτητες, τις παραβιάσεις κόκκινων φαναριών και τους επικίνδυνους ελιγμούς που έκαναν μέσα στην πόλη και ανάμεσα σε άλλα αυτοκίνητα. Σε αρκετά από τα βίντεο φαίνονται να εισπνέουν αέριο γέλιου από μπαλόνια ακόμη και την ώρα που το όχημα κινούνταν με περισσότερα από 160 χλμ. την ώρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου, όταν ο Sylvester Abayomi, που κατευθυνόταν προς την δουλεία του, πέρασε με πράσινο φανάρι από διασταύρωση της Green End Road με την Kingsway. Τη στιγμή εκείνη, το Volkswagen Golf που οδηγούσε ο Hussain πέρασε με κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημά του.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Rachel Shenton, το αυτοκίνητο κινούνταν με «τρομακτική ταχύτητα», ενώ ο Mahmood ενθάρρυνε τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια της επικίνδυνης διαδρομής. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τη στιγμή της σύγκρουσης το Golf έτρεχε με περίπου 160 χλμ.

Το Apple Watch αποκάλυψε τις συνομιλίες μετά τη σύγκρουση

Αμέσως μετά το δυστύχημα, η αστυνομία της περιοχής έλαβε μία αυτόματη ειδοποίηση από το Apple Watch του Hussain, το οποίο είχε ανιχνεύσει την σύγκρουση.

Στο ηχητικό που καταγράφηκε, οι δύο άνδρες ακούγονται να συζητούν πώς θα διαφύγουν από το σημείο και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να δηλώσουν το όχημα ως κλεμμένο. Παρά το γεγονός ότι αναρωτήθηκαν αν ο Abayomi ήταν νεκρός, εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να προσφέρουν βοήθεια και κάλεσαν Uber για να φύγουν από το σημείο.

Η αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει μέσα σε μόλις 12 λεπτά από το δυστύχημα. Κατά τη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί μάλιστα χρειάστηκαν να χρησιμοποιήσουν taser για να ακινητοποιήσουν τον Hussain, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Κανείς από εμάς δεν ήταν εκεί. Πέθανε κάποιος;».

«Όλα χάθηκαν σε μια στιγμή»

Η σύντροφος του θύματος επί 20 χρόνια, Denise Doyle, περιέγραψε τον θάνατό του ως έναν «εφιάλτη» που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ο Sylvester Abayomi ήταν ένας εργατικός, αφοσιωμένος και γεμάτος ζωή άνθρωπος. «Όλα αυτά χάθηκαν σε μια στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απώλειά του έχει αφήσει ένα «διαρκές κενό».

Ο δικαστής Dean χαρακτήρισε τον θάνατο του Abayomi «εντελώς περιττό και απολύτως αποτρέψιμο», περιγράφοντας τα βίντεο της επικίνδυνης οδήγησης ως «τρομακτικά».

Ο Hussain καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση, ενώ ο Mahmood σε 12 χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης. Παράλληλα, επιβλήθηκε και στους δύο απαγόρευση οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Ο ντετέκτιβ-υπαστυνόμος Thomas Johnson δήλωσε ότι πρόκειται για «μία από τις πιο ακραίες περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης» που έχει αντιμετωπίσει η υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «καμία ποινή δεν μπορεί να επανορθώσει πραγματικά την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής».

