Ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ της UEFA στη Βουδαπέστη, είναι από πολλές απόψεις ιστορικός και ιδιαίτερος: δεν θα είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του αθλητισμού στην Ουγγαρία, την εικόνα της πόλης και τον πολιτισμό.

Στον μεγάλο τελικό αναμετρώνται δύο σύλλογοι που θεωρούνται κορυφαία διεθνή brands, η αγγλική Άρσεναλ και η γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν. Η διοργάνωση έχει αδιαμφισβήτητη παγκόσμια λάμψη και, επιπλέον, αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να κατασκευαστεί ούτε ένα νέο έργο υποδομής: η Βουδαπέστη είναι προφανές ότι μπορεί να φιλοξενήσει για λίγες ημέρες δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, ενώ η Πούσκας Αρένα – που κόστισε 200 δισ. φιορίνια, σχεδόν τα διπλά από παρόμοια γήπεδα – βρίσκεται σε λειτουργία από το 2019.

Διαβάστε στο Goal.com