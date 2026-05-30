Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Πολέμου της κυβέρνησης Τραμπ, επανέλαβε σήμερα την επίθεση κατά των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προσάπτοντάς τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλειας στην Ευρώπη.

Εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

«Η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα»

«Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».

"For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears—they are finally playing catch-up—and we let ourselves get distracted by empty globalist rhetoric about the rules-based international order, while…

Επαναλαμβάνοντας τις πολύ επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες, την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε.



Κινητικότητα στις αμυντικές δαπάνες από τους Ευωπαίους

«Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έχει ασκήσει πιέσεις, και αποσπάσει τελικά τη δέσμευση, για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Η ατμόσφαιρα βάρυνε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών χωρών να υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση ή ενημέρωση, κατά του Ιράν.

