Την απόφασή της να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής εξήγησε η Αννίτα Δημητρίου, με ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα κόμματα ενόψει των διαβουλεύσεων.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι η υποψηφιότητά της αποτελεί, όπως είπε, θεσμική υποχρέωση του κόμματος μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. «Οι πολίτες μας έδωσαν εντολή ενίσχυσης στον ΔΗΣΥ για την πορεία της χώρας και θεωρούμε θεσμική μας υποχρέωση να έχουμε εισήγηση για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι σε όλη την πολιτική της διαδρομή πορεύθηκε «με εντιμότητα και καθαρότητα», υπογραμμίζοντας ότι πλέον είναι η ώρα των κομμάτων να προχωρήσουν στις δικές τους διαβουλεύσεις.

«Είναι η ώρα των κομμάτων, θα κάνουν τις δικές τους διαβουλεύσεις, έστω αν κάποιες από αυτές είναι πολύ περίεργες, και θα είναι σεβαστό το όποιο αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αννίτα Δημητρίου.

