Ο μεγάλος τελικός του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, σημαδεύτηκε από επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ λίγες ώρες πριν από τον αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες υποστηρικτών των δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σε κεντρικά σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Ακολούθησαν μικροσυμπλοκές, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να αποκαταστήσουν την τάξη. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για μικροτραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα φορτισμένο ενόψει του μεγάλου αγώνα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκήπτρα της Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί το πρώτο Champions League της ιστορίας της, στη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό της διοργάνωσης.

