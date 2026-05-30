Σε αποκάλυψη που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, προχώρησαν δύο έγκυροι δημοσιογράφοι της εν λόγω χώρας, ο Σινάν Μπουρχάν (Sinan Burhan) και ο Μπαρίς Γιαρκαντάς (Barış Yarkadaş).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο Οζγκούρ Οζέλ (Ozgur Οzel) και ο Εκρέμ Ιμάμογλου (Ekrem Ιmamoglu), οι οποίοι έχουν έρθει σε ρήξη με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (Kemal Kılıçdaroğlu), πρόκειται να ιδρύσουν νέο κόμμα το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο, αφού εξαντλήσουν όλες τις νομικές οδούς, προκειμένου ο σχηματισμός τους να αποτελέσει φυσική συνέχεια του “Türkiye İttifakı Partisi” και το κόμμα στην πραγματικότητα να απαγκιστρωθεί από τον Κιλιτσντάρογλου.

Ο Οζέλ και ο Ιμάμογλου θεωρούν ότι ο Κιλιτσντάρογλου δεν μπορεί εδώ και καιρό να ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση, ενώ έχουν μαζί τους και τον κόσμο, που πρόσφατα κατέβηκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την αδυναμία του κόμματος να προτάξει ανάστημα.

