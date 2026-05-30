Τέλειωσαν και οι βουλευτικές εκλογές.

Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα και αυτό υπεράνω κομμάτων. Χωρίς κομματικές προμετωπίδες δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι εισήλθαν στη Βουλή οι καλύτεροι σε ήθος, σε γνώσεις, σε επίπεδο. Έμειναν εκτός αξιόλογοι άνθρωποι που θα πρόσφεραν πολλά με τις γνώσεις τους αν τους δινόταν η ευκαιρία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σημερινή Βουλή στερείται αξιόλογων μονάδων σε όλα τα κόμματα που ξεχωρίζουν όχι διότι πήραν περισσότερες ψήφους αλλά είναι μορφωμένοι, σοβαροί και με ήθος.

Φαίνεται ότι οι μηχανισμοί και τα χρήματα έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Ο κάθε καραγκιόζης που είχε πρόσβαση στα ΜΜΕ και «κατσιάριζε» έγινε υποψήφιος. Ένας που είχε χρήματα γέμιζε τον τόπο με τεράστιες αφίσες και έστηνε επιτελείο, κράχτες της υποψηφιότητάς του.

Ο κόσμος δεν κάθεται να κρίνει τις γνώσεις και τα προσόντα των υποψηφίων απλά παρασύρεται από συνθήματα και παραινέσεις. Ο μέσος Κύπριος δεν φημίζεται για τη φιλαναγνωσία του ή τη λογική κρίση του, την κριτική σκέψη. Εξακολουθεί να επηρεάζεται, όπως τον παλιό καιρό από κουβέντες του καφενέ, πρωτίστως από «στόμα σε στόμα». Η φράση «από στόμα σε στόμα» («by word of mouth») αναφέρεται στη διάδοση πληροφοριών, ειδήσεων ή συστάσεων προφορικά από άτομο σε άτομο, χωρίς τη χρήση γραπτής διαφήμισης ή επίσημων μέσων προώθησης. Δηλαδή, ο ένας γνωστός λέει στον άλλο κάτι και λειτουργεί όπως το παιγνίδι του τηλέγραφου. Ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας π.χ. «αυτό το εστιατόριο είναι πολύ καλό και οι τιμές του λογικές» λέει ένας φίλος στον άλλο. Έτσι, ικανοποιημένοι πελάτες προτείνουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στους φίλους και την οικογένειά τους. Αυτή τη μέθοδο προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και επιχειρήσεις βάζοντας κάποιους δήθεν πελάτες να φημίζουν τις υπηρεσίες τους.

Φυσικά τα πάντα είναι θέμα συγκυριών και χρόνου που διεξάγονται οι εκλογές. Για παράδειγμα, αν οι εκλογές διεξάγονταν πριν τα Χριστούγεννα, το ΑΛΜΑ θα έπαιρνε διψήφιο αριθμό ψήφων ενώ αν διεξαγόταν τον Αύγουστο τα ποσοστά θα μειώνονταν ακόμα περισσότερο. Άλλο παράδειγμα είναι η άνοδος της Αννίτας Δημητρίου που αν δεν έλεγε πριν από εκλογές ο Πρόδρομος Προδρόμου ότι εδώ δεν είναι καλλιστεία πιθανόν η υποψηφιότητά της να πέρναγε απαρατήρητη και να μην εκλεγόταν. Ακολούθως ευνοήθηκε από τις «αππωμάρες» του Αβέρωφ ο οποίος τελικά είπε ότι ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν φανταζόταν τον εαυτό της πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Φυσικά από ένα σημείο και μετά πρέπει να αποδείξεις τι αξίζεις.

Πρόκειται για μια εκλογική διαδικασία στην οποία ο καθένας έδειξε το επίπεδο και το «νου» του (φράση της μ. γιαγιάς μου). Με τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά βιντεάκια καθοριστικά για το επίπεδο και το ήθος κάποιου. Για παράδειγμα, νυν βουλευτής, βωμολοχούσε για τη μάνα των αντιπάλων του και ζητωκραύγαζαν από κάτω διάφοροι ανόητοι. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη που μπήκε στη Βουλή, μόνο αηδία μου προκαλεί.

Διαπιστώνεται επίσης ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά. Το ράσο πρόσδωσε σε ένα «κοπελλούι» σοβαροφάνεια ώστε να ξεγελάσει το κοινό. Διερωτώμαι ποιος έχει περισσότερο «νου», το ράσο ή ο «αππωμένος» απόγονος που μας φόρτωσε στην πλάτη.

Να μου επιτρέψετε μια πρόβλεψη για τους ανεγκέφαλους που τα «κατάφεραν». Πρόκειται για διάττοντες αστέρες. Και επειδή στην αμορφωσιά τους αμφιβάλλω αν γνωρίζουν τι είναι ο διάττων αστέρας εξηγώ: Ο διάττων αστέρας είναι ένα φωτεινό σημείο, η φωτεινή γραμμή που εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά στον νυχτερινό ουρανό (πεφταστέρι). Είναι μικρά κομμάτια διαστημικής σκόνης και βράχων που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστια ταχύτητα και λόγω της τριβής, υπερθερμαίνονται και καίγονται, αφήνοντας πίσω τους μια φωτεινή τροχιά. Διαρκεί συνήθως 1 ή 2 δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίζεται.

Μεταφορικά «διάττοντας αστέρας» χαρακτηρίζεται αυτός που αποκτά ξαφνικά μεγάλη φήμη και μετά εξαφανίζεται.

Αρκετά για τις εκλογές.

Μια πολύ σημαντική δικαστική απόφαση δημοσίευσε (21/5/2026) η εφημερίδα «The New York Times.

Το Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε την Πέμπτη υπέρ μιας αμερικανικής λιμενικής επιχείρησης, της οποίας η ιδιοκτησία μπροστά από την προβλήτα κατασχέθηκε το 1960, όταν ο Φιντέλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία και εθνικοποίησε ιδιωτική περιουσία, ανοίγοντας ενδεχομένως την πόρτα για παρόμοιες αξιώσεις από αμερικανικές εταιρείες και ιδιώτες.

Η απόφαση με ψήφους 8 προς 1 υπέρ της Havana Docks Corporation εκδόθηκε καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ αύξανε την πίεση στην κομμουνιστική χώρα, η οποία έχει βιώσει ανθρωπιστική κρίση αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις αποστολές πετρελαίου προς το νησί από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποστηρίξει την αμερικανικής ιδιοκτησίας οντότητα, η οποία μήνυσε μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας που χρησιμοποιούσαν τις κατασχεμένες αποβάθρες.

Η πλειοψηφία των δικαστών, αποφάσισαν ότι όσοι χρησιμοποιούν περιουσία που δημεύτηκε παράνομα είναι υπεύθυνοι έναντι «οποιουδήποτε κατέχει δικαίωμα σε αυτήν την περιουσία». Η Havana Docks, έγραψε, έπρεπε μόνο να αποδείξει ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας είχαν χρησιμοποιήσει κατασχεμένη περιουσία στην οποία η εταιρεία κατείχε δικαίωμα.

Μόνο μια δικαστής διαφώνησε, λέγοντας ότι οι αποβάθρες ανήκαν εξαρχής στην κουβανική κυβέρνηση.

Η απόφαση του δικαστηρίου σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και σε άλλες περιπτώσεις.

Ας μας πουν οι ειδικοί αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις περιουσίες που αρπάχθηκαν από τον Αττίλα το 1974.