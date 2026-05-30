Κτίζοντας πάνω σε μια παράδοση ποιότητας και αξιοπιστίας σχεδόν 26 χρόνων και αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιούργησαν οι δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις μετά την επανεκκίνηση του θεσμού, ο φορέας Pafos Aphrodite Festival προσφέρει και φέτος στους φίλους του λυρικού θεάτρου μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 24ου Pafos Aphrodite Festival, το Εθνικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει στον μοναδικό χώρο της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου δύο παραστάσεις της δημοφιλούς ρομαντικής, κωμικής όπερας “L’Elisir d’Amore” (Το Ελιξίριο του Έρωτα) του Gaetano Donizetti.

Η παραγωγή αναμένεται να προσφέρει στο κοινό ένα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό γεγονός, συνδυάζοντας τη γοητεία της ιταλικής λυρικής παράδοσης με τη μαγευτική ατμόσφαιρα του ιστορικού σκηνικού του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου.

Στο μεταξύ, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενέκρινε χορηγία ύψους 150 χιλιάδων ευρώ για στήριξη της όπερας.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την έγκριση της χορηγίας ύψους 150.000 προς στήριξη της όπερας, ενός σημαντικού θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου, τόνισε. Η στήριξη αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολιτιστικής αξίας και της προσφοράς της διοργάνωσης, ενισχύοντας την προσπάθεια για συνέχιση και περαιτέρω αναβάθμιση ενός γεγονότος που τιμά τον πολιτισμό και τον τόπο μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο για τη διαχρονική του στήριξη προς τον πολιτισμό και τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κύπρου, κατέληξε ο Δημαρχεύων Πάφου.

Το Pafos Aphrodite Festival διοργανώνεται από το 1999 από την εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Πάφου, και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για την όπερα του Σεπτεμβρίου αρχίζει σήμερα.