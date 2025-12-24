Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διοργάνωση του φεστιβάλ όπερας της Πάφου το καλοκαίρι του 2026, δεδομένου ότι θα διοργανωθεί σε μια χρονιά-σταθμό για την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ. Αυτός είναι και ο λόγος που η διοργάνωση του επόμενου χρόνου για πρώτη φορά στα 24 αυτά χρόνια διεξαγωγής της, δεν θα διεξαχθεί το πρώτο σαββατοκύριακο του μηνός Σεπτεμβρίου, αλλά εντός Ιουνίου.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του Pafos Aphrodite Festival Ltd, Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, κατά τον χαιρετισμό του στην εναρκτήρια τελετή της όπερας του περασμένου Σεπτέμβρη. Ο κ. Φαίδωνος επεσήμανε ότι η χρονική αυτή αναπροσαρμογή γίνεται προκειμένου το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός της Κύπρου να διεξαχθεί μεσούσης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, δίνοντας το στίγμα της πολιτιστικής πρωτοπορίας της πόλης και την ευκαιρία στους ευρωπαίους, που θα έχουν την περίοδο εκείνη στραμμένη την προσοχή τους στην Κύπρο, να δουν ένα θεσμό που έχει προ πολλού λάβει πανευρωπαικές διαστάσεις σε επίπεδο πολιτισμού.

Το Pafos Aphrodite Festival, άλλωστε, επανέκαμψε το 2025 με τρόπο εντυπωσιακό, μετά τις δυσλειτουργίες των τελευταίων χρόνων λόγω πανδημίας και μετοχικών ανακατατάξεων στον φορέα διαχείρισης του. Το πολύ πετυχημένο διήμερο του φεστιβάλ, κατά το οποίο πάνω από τέσσερις χιλιάδες θεατές απόλαυσαν την εμβληματική όπερα Carmen του Georges Bizet από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη σύμπραξη για δεύτερη συνεχή χρονιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, επαναθέτει την Πάφο στην κορυφή της ατζέντας των πολιτιστικών δρώμενων υψηλού επιπέδου στην Κύπρο.

Πλέον, η όπερα του 2026 λαμβάνει διαστάσεις διεθνούς προβολής της Κύπρου λόγω του ρόλου της ως προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του νέου χρόνου.