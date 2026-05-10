Ένας από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και επέστρεψαν νωρίτερα σήμερα στην πατρίδα τους εμφανίζει συμπτώματα του χανταϊού.

Αυτό ανέφερε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, γράφοντας ότι «ένας από αυτούς παρουσίασε συμπτώματα στο αεροπλάνο του επαναπατρισμού». Όπως πρόσθεσε, «οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας».

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, έφτασε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Γκραναδίγια, στις Καναρίους Νήσους, όπου ξεκίνησε η ελεγχόμενη αποβίβαση των επιβατών.

🔴 ALERTE INFO

Hantavirus: un des Français rapatriés présente des symptômes, Sébastien Lecornu annonce mettre en place "les mesures d'isolement adaptées"https://t.co/v856HMK4yI pic.twitter.com/cfBu2QxPuN — BFM (@BFMTV) May 10, 2026

ΠΟΥ: Οι επιβάτες αποτελούν «επαφές υψηλού κινδύνου»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε νωρίτεραότι οι επιβάτες αποτελούν «επαφές υψηλού κινδύνου» και πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες.

«Κατατάσσουμε όλα τα άτομα που βρίσκονται επί του σκάφους σε αυτό που ονομάζουμε επαφές υψηλού κινδύνου», εξήγησε η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του τμήματος πρόληψης και ετοιμότητας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

Πρόσθεσε ότι συνιστάται «η ενεργός επιτήρηση και παρακολούθηση όλων των επιβατών και μελών του πληρώματος που θα αποβιβαστούν για περίοδο 42 ημερών».

Πέντε οι Γάλλοι επιβάτες

Νωρίτερα οι πέντε Γάλλοι αφού αποβιβάστηκαν στο πλοίο έφτασαν με ειδική πτήση στην Γαλλία και τέθηκαν σε «σε καραντίνα στο νοσοκομείο για 72 ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης αξιολόγησή τους» και πριν οργανωθεί «η επιστροφή τους στο σπίτι, σε απομόνωση 45 ημερών, με την εφαρμογή κατάλληλης παρακολούθησης», ανέφερε επίσημη ανακοίνωση.

Οκτώ τα κρούσματα -Τρεις θάνατοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά οκτώ περιστατικά που συνδέονται με το MV Hondius, εκ των οποίων τα έξι έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως χανταϊός.

Τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται, ενώ έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι. Ένα ακόμη ύποπτο περιστατικό τελικά αποδείχθηκε αρνητικό στον ιό.

iefimerida.gr