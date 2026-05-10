Το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού έφτασε στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης.

Οι επιβάτες, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους. Σύμφωνα με την El Pais, οι υγειονομικοί αρχίζουν να επιβιβάζονται στο πλοίο. Μόλις οι ειδικοί υγείας δώσουν το «πράσινο φως», θα ξεκινήσει η διαδικασία αποβίβασης. Οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν από το πλοίο θα είναι οι Ισπανοί επιβάτες. «Μέχρι στιγμής, όλα πάνε όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε ο Παντίγια στο RTVE.

Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του ισπανικού νησιού, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους.

Live: Το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Τενερίφης

Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά.

Imágenes de ayer del crucero MV #Hondius captadas por un avión y un helicóptero de la #GuardiaCivil en su travesía al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde hoy desembarcarán sus pasajeros. pic.twitter.com/jsODhUMgRT May 10, 2026

Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες, όπως δήλωσαν χθες κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία, όπου το πλοίο θα απολυμανθεί.

🇪🇸 | AHORA – HANTAVIRUS: El crucero MV Hondius ya ha fondeado en el puerto de Granadilla. pic.twitter.com/vlpqoCMqyP May 10, 2026

Η πολύπλοκη επιχείρηση για την πρόληψη της εξάπλωσης του σπάνιου στελέχους του ιού των Άνδεων περιγράφεται από τον υπουργό Υγείας της Ισπανίας ως «άνευ προηγουμένου». Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα που θα συνδράμει στη διαδικασία εκκένωσης θα αποτελείται από 358 άτομα: 325 αξιωματικούς της Πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικούς, οι οποίοι «θα εκτελούν εργασίες ασφαλείας σε συνεργασία με τις υποδομές υγείας, οι οποίες διευθύνουν αυτήν την επιχείρηση».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 23 χώρες και έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και να απαντηθούν οι ανησυχίες των δυσαρεστημένων κατοίκων της περιοχής. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, ο οποίος δηλώνει ότι «δεν θα ηρεμήσει» μέχρι να έχουν αποχωρήσει όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα.

Τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι ενισχύθηκαν σημαντικά το Σάββατο. Η στρατιωτική αστυνομία της Ισπανίας και οι ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών έχουν στήσει μεγάλες σκηνές υποδοχής, ενώ η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

iefimerida.gr