Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απάντηση που έδωσε το Ιράν σε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη». Η δήλωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η απάντηση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως μεσολαβητής.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στο περιεχόμενό της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη παρέδωσε επίσημη απάντηση στην αμερικανική πρόταση μέσω του Πακιστάν, το οποίο φέρεται να έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης ούτε για τα επόμενα βήματα στις διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

