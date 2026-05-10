Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «παίζει παιχνίδια» με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Τραμπ μετά την είδηση ότι το Ιράν απάντησε στην πρότασή του, όπως μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Στο υπόλοιπο του μηνύματος επιτέθηκε στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και του Ιράν (καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Κίνας) το 2015.

H ανάρτηση του Τραμπ

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!), και τελικά «χτύπησε φλέβα» όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος. Δεν ήταν απλώς ευνοϊκός απέναντί τους, ήταν εξαιρετικός (σ.σ. για το Ιράν): Στάθηκε πραγματικά στο πλευρό τους, παραμερίζοντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τεχεράνη, τους δόθηκαν σε ασημένιο πιάτο. Όλες οι τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασαν -Ήταν τόσα πολλά χρήματα που, όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδούν ποτέ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και τσάντες, και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Βρήκαν επιτέλους τον μεγαλύτερο ΚΟΡΟΪΔΟ από όλους, υπό τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια καταστροφή ως ”Ηγέτης” μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν! Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας ”παίζουν”, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστρέφουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές, και γελούν με τη χώρα μας που είναι πάλι ΜΕΓΑΛΗ. Δεν θα γελάνε πια! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Ο ίδιος σε συνέντευξή που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα, ερωτηθείς από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, επανέλαβε ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο (…) ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοσιογράφο.

«Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους», πρόσθεσε, μεταδίδει το AΠΕ-ΜΠΕ.

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση Τραμπ

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Αναφέρεται ότι η απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ να τερματισθούν οι μάχες πριν αρχίσουν συνομιλίες για πιο επίμαχα ζητήματα, περιλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εστάλη στο Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί. Ωστόσο δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες.

