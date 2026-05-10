Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει» διότι χρειάζεται ακόμα «να πάρουμε από το Ιράν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε σήμερα.

Ο πόλεμος «επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, όμως δεν έχει τελειώσει, διότι μένουν ακόμα πυρηνικά υλικά -εμπλουτισμένο ουράνιο- που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου προσθέτοντας ότι μένουν επίσης «εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν».

NETANYAHU ON THE IRAN WAR (60 Minutes):

I think it accomplished a great deal, but it’s not over.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the highly enriched uranium must still be removed from Iran, adding that he believes "it can be done physically.

Ερωτηθείς πώς υπολογίζει «να βγάλει» το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε: «Θα πάμε και θα το βγάλουμε».

«Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε είναι: «θέλω να πάω και πιστεύω ότι είναι πρακτικά δυνατό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αν έχουμε μια συμφωνία, ας πάμε κι ας το βγάλουμε, γιατί όχι; Αυτή είναι η καλύτερη λύση», πρόσθεσε.

«Στο τέλος θα το ανακτήσουμε, το παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε χωριστή συνέντευξή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είχε μαγνητοσκοπηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Trump on Iran's enriched uranium, buried deep under rubble: "We'll get that at some point… We have it surveilled. I did a thing called Space Force, and they are watching that… If anybody got near the place, we will know about it — and we'll blow them up."

«Αν πλησιάσει κάποιος στο μέρος, θα το μάθουμε και θα τον ανατινάξουμε», πρόσθεσε μιλώντας στην ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον.

«Αν το αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, αυτό μας κάνει επίσης», δήλωσε το πρωί σε χωριστή συνέντευξή του στο CBS ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.