Η μεγάλη ώρα για την Ομόνοια έφτασε! Ο πράσινος λαός κινείται πλέον σε ρυθμούς φιέστας, με το τριφύλλι να γιορτάζει απόψε την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία του και την επιστροφή της «βασίλισσας» στον θρόνο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Σε μια βραδιά γεμάτη περηφάνια και έντονο πράσινο χρώμα, περισσότεροι από 22.000 φίλοι της Ομόνοιας δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, αποθεώνοντας τους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας προς την κορυφή. Η απονομή του τροπαίου θα αποτελέσει το αποκορύφωμα μιας ξεχωριστής σεζόν, κατά την οποία το τριφύλλι απέδειξε πως επέστρεψε δίκαια στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου.

