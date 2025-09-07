Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου το 23ο Pafos Aphrodite Festival, στο διήμερο του οποίου πάνω από τέσσερις χιλιάδες θOεατές απόλαυσαν την εμβληματική όπερα «Carmen» του Georges Bizet από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη σύμπραξη για δεύτερη συνεχή χρονιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Η είδηση ωστόσο που βγαίνει από την φετινή διοργάνωση είναι η εξαγγελία του προέδρου του φορέα διοργάνωσης της όπερας, Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, ότι για πρώτη φορά στα 24 αυτά χρόνια διεξαγωγής της, η όπερα του 2026 δεν θα διεξαχθεί το πρώτο σαββατοκύριακο του μηνός Σεπτεμβρίου, αλλά εντός Ιουνίου.

Και αυτό, ανακοίνωσε, προκειμένου να διεξαχθεί μεσούσης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, δίνοντας το στίγμα της πολιτιστικής πρωτοπορίας της πόλης και την ευκαιρία στους ευρωποαίους, που θα έχουν την περίοδο εκείνηυ στραμμένη την προσοχή τους στην Κύπρο, να δουν ένα θεσμό που έχει προ πολλού λάβει πανευρωπαικές διαστάσεις σε επίπεδο πολιτισμού.

Τα εισιτήρια για τις δύο φετινές παραστάσεις, που δόθηκαν τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου, εξαντλήθηκαν πλήρως, γεγονός που επιβεβαιώνει την πλήρη ανάκαμψη του θεσμού και τη δυναμική που έχει αναπτύξει.