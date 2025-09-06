Κτίζοντας σε μια παράδοση ποιότητας και αξιοπιστίας 23 χρόνων και με τη δυναμική της περσινής επιτυχημένης επανεκκίνησης του θεσμού, το Pafos Aphrodite Festival προσφέρει φέτος στους φίλους του λυρικού θεάτρου μια ξεχωριστή επιλογή και ευκαιρία. Μετά την ψεσινή πρεμιέρα, απόψε πέφτει η αυλαία με την δεύτερη παράσταση στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival.

Το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας στη δεύτερη συνεχή παρουσία του στο Φεστιβάλ και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου παρουσιάζει στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, την Carmen του Georges Bizet, ενός από τους διασημότερους τίτλους περας όλων των εποχών.

Η Carmen ανέβηκε για πρώτη φορά το 1875 στην Opéra – Comique του Παρισιού σε λιπρέτο των Henri Meilhac και Ludovic Halévy, εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του γάλλου συγγραφέα Prosper Merimée. Έκτοτε, η ακαταμάχητα εκρηκτική πρωταγωνίστρια του Georges Bizet έχει κατακτήσει πολλές γενιές θεατών, ενώ συνεχίζει να γοητεύει και το νεότερο κοινό χάρη στις αναγνωρίσιμες μελωδίες που τραγουδά αλλά και στην ατίθαση και γεμάτη πάθος προσωπικότητά της.

Οργανωτής του Pafos Aphrodite Festival είναι από τη θεσμοθέτησή του το 1999, η εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Πάφου.