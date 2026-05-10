Ότι το ΕΛΑΜ είναι η επιτομή της καθυστέρησης -σε κάποιες περιπτώσεις λέγεται απλά συντηρητισμός ή σκέτη μούχλα- το διαπιστώνουν εύκολα πολλοί, εντός και εκτός Κύπρου. Άλλωστε, το Μέτωπο δεν φροντίζει να κρύβει την υστέρησή του από τον σύγχρονο πολιτισμό.

Την Παρασκευή, έβγαλε ανακοίνωση το ΕΛΑΜ, που πάει για τρίτο κόμμα στις εκλογές, για να πει απλά πως «η Accept ΛΟΑΤΚΙ μπορεί να εκδώσει όσες ανακοινώσεις επιθυμεί. Η απάντηση μας είναι απλή και ας την χωνέψουν. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (σ.σ. τα κεφαλαία δικά τους). Αυτή τη θέση θα την εκφράζουμε παντού και πάντοτε. Στις πόλεις στα χωριά, το καλοκαίρι και το χειμώνα, τη νύχτα και τη μέρα».

Δικαιούνται να το κάνουν, εννοείται. Όπως δικαιούται και ο πλανήτης να προχωρεί μπροστά. Κι αυτό κάνει. Με πρωταγωνίστρια σε πολλά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην οποία, ήδη 16 χώρες (από τις πιο προηγμένες σε όλα) έχουν θεσπίσει νόμους που επιτρέπουν και τους γάμους και τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια. Ανεξαρτήτως της άποψης του καθενός.

Συνεπώς, καμία σημασία δεν έχει για την Ευρώπη η θέση του ΕΛΑΜ και άλλων τέτοιων. Πριν χρόνια τους φαινόταν αδιανόητο κάποιος να κάνει πολιτικό γάμο. Για πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά. Ή να διαλέγει να αποτεφρώνεται αντί να θάβεται.

Οι 16 χώρες θα γίνουν κάποια στιγμή 18, 20, 25, 27. Όποιος κι αν σκίζεται και να ωρύεται. Και πολλές άλλες χώρες σε άλλες ηπείρους. Το ΕΛΑΜ θα φωνάζει, όπως λέει, μέρα-νύχτα, χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά καμία σημασία δεν θα έχει αυτό για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Θα προχωρεί, θα εξελίσσεται, θα αναγνωρίζει και θα σέβεται δικαιώματα. Με πισωγυρίσματα, αλλά εν τέλει πάντα θα πηγαίνει πάντα μπροστά.

