Την βεβαιότητα τους ότι η φετινή παράσταση στα πλαίσια του θεσμού της όπερας της Πάφου θα είναι αντάξια του πολύ υψηλού επιπέδου που έχει κατακτήσει εδώ και 23 χρόνια ο θεσμός, εξέφρασαν σήμερα σε διάσκεψη Τύπου ο πρόεδρος του Pafos Aphrodite Festival, Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος και οι συντελεστές του Κρατικού Θεάτρου Όπερας της Τιφλίδας.

Στη διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό ξενοδοχείο, αναλύθηκαν οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης του φετινού, 23ου Pafos Aphrodite Festival, με την φημισμένη όπερα Carmen πραγματοποιείται από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Τιφλίδας.

Για την φετινή όπερα μίλησε ο μαέστρος Άρης Αντωνιάδης υπό τον τίτλο: «Carmen: 150 χρόνια μουσικής γοητείας», ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Πάφου και πρόεδρος της Εταιρείας Pafos Aphrodite Festival, Φαίδωνας Φαίδωνος, η βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, δρ. Χριστίνα Μιχαήλ και ο Πρόξενος της Γεωργίας στην Κύπρο, Ani Udzilauri.

Ο Δήμαρχος Πάφου τόνισε ότι στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας στη δεύτερη συνεχή παρουσία του στο Φεστιβάλ και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, δύο παραστάσεις της όπερας Carmen του Georges Bizet, ενός από τους διασημότερους τίτλους όπερας όλων των εποχών. Εξέφρασε δε την βεβαιότητα για την αρτιότητα της διοργάνωσης και την συνέχιση της σπουδαίας εικόνας του φορέα στους διεθνείς καλλιτεχνικούς και φιλόμουσους κύκλους.

Η Carmen ανέβηκε για πρώτη φορά το 1875 στην Opéra – Comique του Παρισιού σε λιπρέτο των Henri Meilhac και Ludovic Halévy, εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του γάλλου συγγραφέα Prosper Merimée. Έκτοτε, η ακαταμάχητα εκρηκτική πρωταγωνίστρια του Georges Bizet έχει κατακτήσει πολλές γενιές θεατών, ενώ συνεχίζει να γοητεύει και το νεότερο κοινό χάρη στις αναγνωρίσιμες μελωδίες που τραγουδά αλλά και στην ατίθαση και γεμάτη πάθος προσωπικότητά της.

Οργανωτής του Pafos Aphrodite Festival είναι από τη θεσμοθέτησή του το 1999, η εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Πάφου. Για τις δύο παραστάσεις του Σεπτεμβρίου, άρχισε και συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων.