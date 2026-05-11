Ένας Αμερικανός πολίτης βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ενώ ένας άλλος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ την Κυριακή.

Το υπουργείο ανέφερε ότι, από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται από κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχε εντοπιστεί έξαρση του Χανταϊού, ένας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας άλλος έχει βγει ήπια θετικός σε εξέταση PCR για το στέλεχος Andes του ιού.

Στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας το C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποίησε την αεροδιακομιδή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού.

Ο επαναπατρισμός του επιβάτη έγινε σε δύο φάσεις, αρχικά μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εν συνεχεία, ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα τεθεί σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός ενώ κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν τις ειδικές στολές.

Ακόμη, στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής-διασώστης του ΕΚΑΒ ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επιβλέπει την όλη διαδικασία.

Σε ανάρτησή του στο Χ υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

ERTNEWS