Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πρόταση απορρίφθηκε καθώς ισοδυναμεί με «παράδοση».

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση της Τεχεράνης προς την Ουάσινγκτον συνιστά επίσημη απόρριψη της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Οι ιρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «παράδοση» και επιμένουν σε μία σειρά από βασικές απαιτήσεις προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλήρης αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί.

Απαιτεί τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι η ιρανική απάντηση ζητά τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η παρέμβαση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως επικρίνει δημόσια τη στάση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη παρέδωσε επίσημη απάντηση στην αμερικανική πρόταση μέσω του Πακιστάν, το οποίο φέρεται να έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Η νέα απόρριψη από την ιρανική πλευρά θεωρείται ότι απομακρύνει περαιτέρω το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

