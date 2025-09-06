Οι σημαντικές επισκέψεις από πλευράς Βρυξελλών το επόμενο εξάμηνο, οι εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του χρόνου και όλα τα σημαντικά της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην εξοχική προεδρική κατοικία του Τροόδους.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, θα ενημερώσει εκτενώς όλα τα μέλη της κυβέρνησης για την πορεία της προετοιμασίας και για όλα όσα πρέπει να γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, γενικά ως κεντρική κυβέρνηση αλλά και ξεχωριστά από κάθε υπουργείου και υπηρεσία.

Αντίστροφη μέτρηση: 117 ημέρες

Στις 117 ημέρες που απομένουν μέχρι να βρεθεί η Κύπρος στο πηδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθούν στο νησί μια σειρά σημαντικών επισκέψεων από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Επισκέψεις που αποσκοπούν από τη μια στην εξέταση της πορείας προετοιμασίας και από την άλλη να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα σε Λευκωσία και Βρυξέλλες.

Το επόμενο διάστημα οι επισκέψεις Ευρωπαίων Επιτροπών θα είναι συχνές και είναι μέρος της προετοιμασίας της Προεδρίας.

Κρίσιμες επισκέψεις από τις Βρυξέλλες

Μεταξύ των σημαντικών επισκέψεων που μπήκαν ήδη στο ημερολόγιο είναι:

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα: Θα βρίσκεται στη Λευκωσία στις 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο επισκέψεων σε όλες τις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά την εδώ επίσκεψή του ένα από τα σημαντικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα είναι και η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Τερέζ Μπλανσέ και Ίλτζε Γιόχανσον, αντίστοιχα.

Κατά την επίσκεψή της στην Κύπρο η Τερέζ Μπλανσέ θα παρακαθήσει και σε ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τα θέματα της ΕΕ.

Η μεγάλη πρόκληση της Κυπριακής Προεδρίας

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ είναι και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι συζητήσεις για το επόμενο ΠΔΠ βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή και στις Βρυξέλλες θέλουν κατά το εξάμηνο της Κυπριακής Προεδρίας να δουν να επιτυγχάνεται εκείνη η πρόοδος ώστε στο τέλος του εξαμήνου να μείνει το τυπικό μέρος για να κλείσει.

Η επίσκεψη που θα σηματοδοτήσει την Προεδρία

Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ξεκινήσει με μια πολύ σημαντική κάθοδο από το σύνολο του Κολλεγίου των Επιτρόπων.

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της θα βρίσκεται στην Κύπρο. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσουν κοινής συνεδρίας του Κολλεγίου Επιτρόπων και κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου.

Νέος ρόλος για τους Κύπριους Υπουργούς

Στο διάστημα της Κυπριακής Προεδρίας οι Κύπριοι υπουργοί θα βρίσκονται τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με καθαρά ευρωπαϊκή ατζέντα στο χαρτοφυλάκιό τους. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα σε Κύπριο υπουργό και Ευρωπαίο επίτροπο.