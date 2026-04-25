Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) αυτή τη φορά σε έδαφος των Βρετανικών Βάσεων, στον κεντρικό δρόμο Μ1 στο Ακρωτήρι, με θύμα αλλοδαπό μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο οδηγός αυτοκινήτου, επίσης αλλοδαπός, είχε σταματήσει στο περίπτερο όπου πωλούνται φράουλες και στη συνέχεια επιχείρησε να αναχωρήσει πραγματοποιώντας επαναστροφή. Τότε, φέρεται να ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας που ερχόταν εξ αντιθέτου, στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Από το δυστύχημα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε η γυναίκα συνεπιβάτιδα του. Και οι δύο φορούσαν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ανέφερε ότι σήμερα, 25 Απριλίου, στις 13:39, κλήθηκε στη σκηνή τροχαίας σύγκρουσης στον δρόμο Μ1, κοντά στο περίπτερο με τις φράουλες, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Ο θάνατος του οδηγού της μοτοσικλέτας ήταν ακαριαίος, ενώ η γυναίκα συνεπιβάτιδα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, φέροντας τραυματισμούς ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και ακολούθως ανακρίθηκε στον αστυνομικό σταθμό των Βρετανικών Βάσεων.

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει κλειστό για λίγες ώρες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο.