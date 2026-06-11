Σε νέα φάση εισέρχεται η Κύπρος στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών, με την επίσημη παρουσίαση του EarthView Cyprus, της νέας στρατηγικής συνεργασίας του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και της Cyta για την παροχή υπηρεσιών Παρατήρησης Γης.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου «From Space to Solutions: Leveraging Space Technology, Earth Observation & AI for Real World Impact», το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και το ΚΕΒΕ, τη Δευτέρα, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Δημήτρης Σκουρίδης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το EarthView Cyprus αξιοποιεί τον Σταθμό Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων, Satellite Data Acquisition Station – sDAS, ο οποίος αναπτύχθηκε μέσω του έργου EXCELSIOR Horizon 2020 Teaming, που οδήγησε στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.

Η λειτουργία του από τον δορυφορικό σταθμό της Cyta στην κοινότητα Πέρα Ορεινής αξιοποιεί τη μακρόχρονη εμπειρία του οργανισμού στις δορυφορικές υπηρεσίες και επιτρέπει την αξιόπιστη λήψη και χρήση δορυφορικών δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το EarthView Cyprus αποτελεί κομβικό στοιχείο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δορυφορική Παρατήρηση Γης. Υποστηρίζει εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η κλιματική ανάλυση, η έγκαιρη διαχείριση φυσικών καταστροφών, η θαλάσσια επιτήρηση, η γεωργία ακριβείας και η πολιτική προστασία.

Παράλληλα, η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου επιτρέπει την άμεση κάλυψη ευρείας περιοχής, από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, συμβάλλοντας στην παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων.

Ο Δημήτρης Σκουρίδης δήλωσε ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών και ψηφιακών δυνατοτήτων, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

«Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται μόνο στη συλλογή δορυφορικών δεδομένων, αλλά στη δυνατότητα να τα μετατρέπουμε σε γνώση, αποφάσεις και ουσιαστικό αντίκτυπο για τους πολίτες, την οικονομία και την ευρύτερη περιοχή», ανέφερε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, δήλωσε ότι, σε συνεργασία με τη Cyta, αξιοποιούνται υποδομές, τεχνογνωσία και καινοτομία, ώστε τα δορυφορικά δεδομένα να μετατρέπονται σε υπηρεσίες και λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς της Cyta, Λευτέρης Χρίστου, ανέφερε ότι το έργο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Κύπρο στον τομέα της δορυφορικής επισκόπησης της Γης, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη.