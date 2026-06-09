Το έργο Nemesis-Soil, με συντονιστή το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, ανακοινώνει Ανοιχτή Πρόσκληση για την ενίσχυση και επέκταση του δικτύου πειραματικών πεδίων για την υγεία του εδάφους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Σε δελτίο Τύπου του Κέντρου αναφέρεται ότι μέσω της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν νέες δράσεις με έως €100.000 ανά επιλεγμένο φορέα. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση, εξειδικευμένη γνώση, υποδομές, δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που φέρνει κοντά ερευνητές, αγρότες, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής από όλη τη Μεσόγειο.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε αγρότες και ιδιοκτήτες γης, αγροτικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς εφαρμοσμένης έρευνας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του εδάφους.

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Αυγούστου.

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενταχθούν στο αντίστοιχο Ζωντανό Εργαστήριο και θα συνεισφέρουν ενεργά σε δραστηριότητες συνδημιουργίας, δοκιμής και παρουσίασης λύσεων στο πλαίσιο του Nemesis.

Το έργο Nemesis αποτελεί μέρος της Αποστολής της ΕΕ «Συμφωνία για το Έδαφος στην Ευρώπη» (A Soil Deal for Europe), η οποία υποστηρίζει την αποκατάσταση υγιών εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030 μέσω της ανάπτυξης Ζωντανών Εργαστηρίων.

Το Nemesis αναπτύσσει ένα δίκτυο πέντε αυτόνομων αλλά αλληλένδετων Ζωντανών Εργαστηρίων στην Κύπρο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική, όπου γεωργοί, ερευνητές, δημόσιες αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς συνεργάζονται για τη συνδημιουργία και δοκιμή πρακτικών διαχείρισης του εδάφους με στόχο την αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της υποβάθμισης της γης στη Μεσόγειο.

Στην Κύπρο τα ζωντανά εργαστήρια αφορούν το έδαφος και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

ΚΥΠΕ