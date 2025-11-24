Ιδιαίτερη τιμή και σημαντική διάκριση για την Κύπρο και το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ, αποτελεί η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στην καμπάνια «Science4EU», μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει πώς η επιστήμη και η καινοτομία βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε επτά ερευνητικά έργα από επτά διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Hero Projects», ανάμεσά τους και το έργο EXCELSIOR Horizon 2020 Teaming, μέσα από το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. Η επιλογή αυτή τοποθετεί δυναμικά την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη της επιστημονικής έρευνας και της διαστημικής τεχνολογίας, αναγνωρίζοντας την πρόοδο και τον αντίκτυπο της χώρας στην Παρατήρηση Γης και τις διαστημικές εφαρμογές.

Όπως σημείωσε ο Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής, Συντονιστής του Έργου «EXCELSIOR» στο ΤΕΠΑΚ και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, η επιλογή του Κέντρου ως «Hero Project» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μεγάλη τιμή και πηγή περηφάνιας για την ομάδα, το Πανεπιστήμιό και για την Κύπρο.

Η αναγνώριση αυτή αποτυπώνει τη συλλογική προσπάθεια των ερευνητών μας, των συνεργατών μας και όλων όσοι πίστεψαν στο όραμά μας και συνέβαλαν ώστε να μετατραπεί σε μια δυναμική πραγματικότητα, τόνισε ο Διόφαντος Χατζημιτσής. Βασικό ορόσημο του έργου EXCELSIOR αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, ενός αυτόνομου ερευνητικού οργανισμού που λειτουργεί από το 2020 στη Λεμεσό και απασχολεί ήδη περισσότερους από 120 επιστήμονες και εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα του διαστήματος, παρατήρησης γης και γεωπληροφορικής, επεσήμανε.

Ο Ερατοσθένης έχει επενδύσει σε υποδομές που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κεντρική υποδομή του Κέντρου είναι ο Σταθμός Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης Γης, μια υπερσύγχρονη δορυφορική κεραία που παρέχει δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για δράσεις κρίσιμης διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Σημαντική υποδομή αποτελεί και ο Εθνικός Σταθμός Ατμοσφαιρικών Παρατηρήσεων, που επιτρέπει υψηλής ακρίβειας παρακολούθηση ποιότητας αέρα και κλιματικών δεικτών. Το Cyprus Solar Network παρακολουθεί την ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία, από πέντε επίγειους σταθμούς σε όλη την Κύπρο και υποστηρίζει έρευνα αιχμής στους τομείς του κλίματος, της ατμοσφαιρικής επιστήμης και της ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα, ο Κυπριακός Κύβος Δεδομένων Παρατήρησης Γης επιτρέπει σε ερευνητές και αρχές να αναλύουν πολυδιάστατες δορυφορικές εικόνες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Συνδέοντας έρευνα και πραγματικές ανάγκες, το Κέντρο υλοποιεί καινοτόμες εφαρμογές όπως η πλατφόρμα για μείωση της κατανάλωσης νερού στη γεωργία, η εφαρμογή που δίνει την εκτίμηση της επικινδυνότητας από σεισμό, πλημμύρες, κατολισθήσεις και φωτιά σε υποδομές και κτήρια, η τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση φθορών από σκουριά σε κρίσιμες υποδομές και εργαλεία για την παρακολούθηση και προστασία αρχαιολογικών χώρων και άλλα.